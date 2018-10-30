2018-10-30T07:32:59+03:00
Недвижимость

Мэрия Екатеринбурга потратит 70 миллионов рублей на противогололедный реагент

В общей сложности районные ДЭУ получат четыре тонны посыпки
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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На поставку реагента власти объявили сразу два конкурсаНа поставку реагента власти объявили сразу два конкурсаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти уральской столицы ищут подрядчика, который поставит городу противогололедный материал на предстоящую зиму. На сайте госзакупок мэрия разместила сразу два соответствующих аукциона. Общая сумма контрактов - 72,5 миллиона рублей.

- Комплекс включает противогололедный материал для зимнего содержания дорог и средство для мытья дорожных покрытий, предназначенное для мойки после завершения зимнего сезона. Материалы, включенные в комплекс зимнего содержания, должны обеспечивать наименьшее негативное влияние на состояние окружающей среды и здоровье жителей Екатеринбурга в соответствии с федеральными законами, - говорится в техзадании.

В общей сложности районные ДЭУ должны получить четыре тонны реагента и 700 литров жидкости для помывки. Результаты торгов объявят 19 ноября.

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