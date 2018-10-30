Мэрия Екатеринбурга потратит 70 миллионов рублей на противогололедный реагент
Власти уральской столицы ищут подрядчика, который поставит городу противогололедный материал на предстоящую зиму. На сайте госзакупок мэрия разместила сразу два соответствующих аукциона. Общая сумма контрактов - 72,5 миллиона рублей.
- Комплекс включает противогололедный материал для зимнего содержания дорог и средство для мытья дорожных покрытий, предназначенное для мойки после завершения зимнего сезона. Материалы, включенные в комплекс зимнего содержания, должны обеспечивать наименьшее негативное влияние на состояние окружающей среды и здоровье жителей Екатеринбурга в соответствии с федеральными законами, - говорится в техзадании.
В общей сложности районные ДЭУ должны получить четыре тонны реагента и 700 литров жидкости для помывки. Результаты торгов объявят 19 ноября.