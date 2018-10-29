2018-10-29T09:34:05+03:00
Спорт

Чтобы не испортить газон «Екатеринбург-Арены» «Урал» будет играть на стадионе Уралмаша

На резервном поле клуб проведет как минимум два оставшихся домашних матча
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Обслуживать поле, поддерживая его высокое качество, становится все сложнееОбслуживать поле, поддерживая его высокое качество, становится все сложнееФото: Алексей БУЛАТОВ
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Футбольный клуб «Урал» покидает «Екатеринбург-Арену», по крайней мере, до начала следующего сезона. В этом «шмелям» осталось провести минимум два домашних матча: 31 октября команда сыграет в 1/8 финала ОЛИМП Кубка России против «Нижнего Новгорода», а 10 ноября в рамках Чемпионата России - встретится с «Оренбургом». Эти матчи уральцы проведут на резервном стадионе - поле Уральской Футбольной академии (бывшая «СКБ-Банк Арена»).

- Обслуживать поле, поддерживая его высокое качество, становится все сложнее. При этом весной «Уралу» предстоит провести еще как минимум 6 домашних матчей, включая поединки с топ-клубами – «Зенитом», ЦСКА, «Локомотивом» и «Спартаком», - рассказали в пресс-службе «Урала». - Команда может принять первый официальный матч нового года уже в начале марта. Для того чтобы газон «Екатеринбург Арены» был в хорошем состоянии, уже сейчас требуется правильно подготовить поле к зиме. В противном случае существует риск порчи травяного покрытия.

«Екатеринбург Арена» выдержала уже 8 официальных матчей Российской Премьер-Лиги. Стадион же Футбольной академии осенью практически не использовался, поэтому газон на нем высокого качества.

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