2018-10-29T07:13:19+03:00
Происшествия

Тушили 47 пожарных: в Екатеринбурге сгорел частный жилой дом

Возгорание началось с крыши, но за несколько минут пламя охватило все жилище
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Инцидент Екатеринбург"Фото: "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге ранним утром произошел крупный пожар на улице Патриотов. В половине четвертого здесь загорелся частный жилой двухэтажный дом.

Возгорание началось с крыши, но за считанные минуты пламя охватило все жилище. В момент ЧП жильцы уже спали, однако проснувшись от запаха гари, сумели быстро эвакуироваться.

К приезду пожарных в огне кроме дома уже полыхали и надворные постройки, а общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

- Для координации действий сил и средств на месте был развернут штаб пожаротушения. Принятые меры по локализации пожара позволили отстоять от огня два соседних частных жилых дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Информация о пострадавших не поступала.

В тушенни дома, а также его проливке и разборе сгоревших конструкций в общей сложности участвовали 47 пожарных на 13 машинах.

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