2018-10-23T15:44:16+03:00
Происшествия

Крали велосипеды и мороженое: на Урале осудили серийных несовершеннолетних воров и их подельников

Одни отделались трудотерапией, другие получили реальный срок
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Несовершеннолетние отделались трудотерапией. Фото: отделение по связям мо СМИ УМВД РФ по ЕкатеринбургуНесовершеннолетние отделались трудотерапией. Фото: отделение по связям мо СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге вынесли приговор серийным ворам, в течение года кравшим все, что попадет под руку, на Уралмаше.

26-летний Дмитрий Романенко, 17-летний Артур Оганисян, 18-летний Алексей Арбузов и 16-летний Дмитрий Назыров «работали» исключительно по ночам. Начала преступная группа с велосипедов, которые угнала из подъезда дома на Индустрии, 104. Вдоволь накатавшись, друзья продали двухколесный транспорт.

Серия краж началась с велосипедов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Серия краж началась с велосипедовФото: Алексей БУЛАТОВ

Следующей мишенью злоумышленников стал киоск с мороженым на Новаторов, 10. Разбив стекло, приятели утащили несколько коробок со сладостями на 18 тысяч рублей.

После этого банда замахнулась на автомобильные аккумуляторы. Но здесь план дал сбой. На Электриков инспекторы ДПС решили проверить подозрительный «Хендэ Солярис» и обнаружили в багажнике десять батарей.

Воры оказались большими сладкоежками - они украли мороженого на 18 тысяч рублей

Воры оказались большими сладкоежками - они украли мороженого на 18 тысяч рублей

- Откуда и кому принадлежат аккумуляторы задержанные пояснить не смогли. В ходе следствия установлено, что обвиняемые украли аккумуляторов с отечественных машин, а затем спрятали их в близлежащих дворах. Далее злоумышленники вызвали такси, на котором забрали похищенное. Во время выгрузки их и задержали, - рассказали в отделении по связям мо СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу.

Самый старший член банды отправится в колонию. Фото: отделение по связям мо СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу

Самый старший член банды отправится в колонию. Фото: отделение по связям мо СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу

До суда приятелей отпустили, наказав регулярно отмечаться в отделении, но спустя несколько дней друзья уже крали еще пять аккумуляторов на 22 Партсъезда и Фестивальной.

Артур Оганисян, Алексей Арбузов и Дмитрий Назыров получили 150, 160 и 70 часов обязательных работ. Самому старшему из осуждённых - Дмитрию Романенко суд назначил четыре года колонии строгого режима.

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