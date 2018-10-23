В Екатеринбурге вынесли приговор кассиру, который убил и сжег 17-летнюю подругу
Суд Екатеринбурга отправил за решетку 19-летнего парня, который из-за ревности убил свою бывшую 17-летнюю девушку. Пара встречалась всего два месяца: юноша был счастлив, так как был влюблен в подругу еще со школьной скамьи.
Он всячески баловал любимую, благо зарплата кассира в кафе это позволяла. А вот девушка к этому времени уже переключилась на другого парня, о чем в SMS и сообщила молодому человеку.
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Перед расставанием парень попросил девушку о разговоре и пригласил к себе в гости. В тот вечер дома он был один. Правда, беседы не получилось: подруга из жалости пыталась извиняться, а юноша неистово кричал, после чего схватил нож и 30 раз ударил возлюбленную.
Пытаясь замести следы, юноша поджог сначала тело убитой, а потом и саму квартиру. Из-за разбушевавшегося пожара спасателям пришлось эвакуировать из дома 30 человек. Душегуб скрылся, но спустя сутки сам сдался полиции.
Фото: СУ СКР по Свердловской области
- По уголовному делу следователями СКР проведен комплекс необходимых следственных действий и судебных экспертиз, что позволило полностью изобличить злоумышленника. Свою вину он признал в полном объеме, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Суд назначил ему 8,5 лет лишения свободы.
Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.