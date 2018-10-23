2018-10-23T15:01:19+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге вынесли приговор кассиру, который убил и сжег 17-летнюю подругу

Из-за разбушевавшегося пожара спасателям пришлось эвакуировать из дома 30 человек
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Суд Екатеринбурга отправил за решетку 19-летнего парня, который из-за ревности убил свою бывшую 17-летнюю девушку. Пара встречалась всего два месяца: юноша был счастлив, так как был влюблен в подругу еще со школьной скамьи.

Он всячески баловал любимую, благо зарплата кассира в кафе это позволяла. А вот девушка к этому времени уже переключилась на другого парня, о чем в SMS и сообщила молодому человеку.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Перед расставанием парень попросил девушку о разговоре и пригласил к себе в гости. В тот вечер дома он был один. Правда, беседы не получилось: подруга из жалости пыталась извиняться, а юноша неистово кричал, после чего схватил нож и 30 раз ударил возлюбленную.

Пытаясь замести следы, юноша поджог сначала тело убитой, а потом и саму квартиру. Из-за разбушевавшегося пожара спасателям пришлось эвакуировать из дома 30 человек. Душегуб скрылся, но спустя сутки сам сдался полиции.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

- По уголовному делу следователями СКР проведен комплекс необходимых следственных действий и судебных экспертиз, что позволило полностью изобличить злоумышленника. Свою вину он признал в полном объеме, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Суд назначил ему 8,5 лет лишения свободы.

Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.

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