Есть уже 30 вариантов: в Екатеринбурге открылась приемная по переименованию аэропорта Кольцово

СЕГОДНЯ 13:27 2018-10-22T13:31:29+03:00

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В уральской столице сегодня открылась приемная проекта «Великие имена России». Здесь каждый может предложить свой вариант второго имени для аэропорта «Кольцово». Критерий один - это должен быть выдающийся человек, прославивший Средний Урал. Имя, набравшее наибольшее количество голосов, дополнит официальное название воздушной гавани.

Сбор предложений ведет Общественная палата Свердловской области в фойе здания на Малышева, 101. Также волонтеры будут проводить опросы жителей в аэропорту и на железнодорожном вокзале.

- Здорово, что образ народного героя, уральца, выбранного большинством земляков, ляжет в основу концепции оформления фасада и внутреннего пространства аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Такие проекты отражают связь поколений и воспитывают в молодых людях чувство патриотизма, - сказала куратор работы волонтеров Ольга Чеченихина.

За первые 20 минут работы приемной свердловчане предложили более 30 вариантов. Пока лидирует писатель Павел Бажов. Также уральцы вспомнили имена разведчика Николая Кузнецова, советского полководца Георгия Жукова, Героев СССР - летчиков Анатолия Серова и Григория Бахчиванджи, почетного гражданина Екатеринбурга и Свердловской области, врача Семена Спектора, первого губернатора, а ныне член Совета Федерации России Эдуарда Росселя, династию промышленников Демидовых, отца-основателя Екатеринбурга Татищева и российского императора Петра Великого.