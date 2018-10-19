2018-10-19T15:31:30+03:00
Здоровье

На Среднем Урале планируют в два раза увеличить операции по трансплантации

За последний год уральские медики провели 102 пересадки органов и костного мозга
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Департамент информполитики регионаФото: Департамент информполитики региона
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Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков и директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова академик Сергей Готье подписали соглашение о сотрудничестве по развитию трансплантологии на Урале.

Федеральный центр будет оказывать региону поддержку в высокотехнологичной медицинской помощи населению.

- Сейчас особый период: правительство, общество и профессиональная общественность относится к трансплантологии как к сфере высокотехнологичной медицины, необходимой для сохранения народа, - подчеркнул Сергей Готье.

В Свердловской областной больнице №1 с 1990 года сделано 581 пересадка почки, из них 13 родственных. С 2005 года врачи 145 раз пересадили печень, а с 2006-го провели 59 пересадок сердца. С 1987 года 541 раз был пересажен костный мозг.

- По сравнению с прошлым годом количество трансплантаций значительно увеличилось. В прошлом году 51 орган и 38 пересадок костного мозга, в этом 61 орган и 41 пересадка костного мозга. Наша задача - делать в два раза больше трансплантаций, - заявил глава областного Минздрава Андрей Цветков. - Технические возможности есть. Необходимо понимание людей, что за каждой трансплантацией стоит спасенная человеческая жизнь. Будет понимание в обществе, больше будет доноров.

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