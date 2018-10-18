2018-10-18T14:37:25+03:00
Общество

У каждого пятого - лишний вес: на Среднем Урале подвели итоги диспансеризации

Порядка 30 процентов обследованных пациентов не следят за своим питанием и почти не имеют физических нагрузок
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В ходе приема врачи выявили более 74 тысяч заболеванийВ ходе приема врачи выявили более 74 тысяч заболеванийФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области подвели итоги диспансеризации взрослых. Оказалось, что правом на бесплатное обследование воспользовались только 463 тысячи уральцев. В то время как население региона составляет около 4,3 миллиона человек.

В ходе приема врачи выявили более 74 тысяч заболеваний, среди которых лидируют болезни системы кровообращения - 41 %. У многих пациентов оказался высокий сердечно-сосудистый риск. Это значит, что если в ближайшее время люди не изменят образ жизни, то не за горами инфаркт или инсульт.

30 %, или каждый пятый, не следит за тем, что ест, и ведет практически обездвиженный образ жизни. Как итог - избыточная масса тела.

- Диспансеризация проводится один раз в три года. Дополнительно, с целью ранней диагностики онкозаболеваний с января этого года один раз в два года в рамках диспансеризации проводятся: маммография для женщин от 50 до 70 лет и исследование кала на скрытую кровь пациентов от 49 до 73 лет, - рассказали в департаменте информполитики региона.

В 2018 году диспансеризацию могут пройти те, кто родился в: 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах.

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