2018-10-18T10:41:15+03:00
Происшествия

Жителю Серова грозит срок за старенькую Nokia, которую он украл семь лет назад

Мужчина по пьяни забрал телефон у своего собутыльника
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Серове раскрыта кража мобильного телефона, совершенная семь лет назад. В 2011 году в дежурную часть оратился местный житель, который рассказал, что его избил и ограбил знакомый.

Накануне потерпевший отдыхал в кафе на серовском Автовокзале, здесь-то к нему и подсел будущий обидчик. Он предложил продолжить застолье у него в поселке Красноярка. Из гостей мужчина вернулся с синяками, без денег и старенького мобильника Nokia.

Тогда личность злоумышленника установить не удалось, и дело приостановили. Но в 2012 году телефон «дал о себе знать». Его обнаружил местный житель Красноярки и дал наводку на того, кто мог быть причастен к краже.

- Подозреваемый - 28-летний местный житель мужчина, безработный был доставлен в ОВД Серова. В совершении преступления он не сознался, - рассказала следователь Валерия Щеглова. - Но в ходе проведения в 2018 году дополнительного комплекса оперативных и следственных мероприятий все же вину признал. «Снял с себя тяжелый груз», - так он объяснил свое решение. Когда друзья прибыли в Красноярку и зашли в магазин за спиртным, мужчина заметил у гостя деньги, которые тот небрежно убрал в карман. После очередной дозы горячительного он обокрал пьяного гостя.

На фигуранта завели уголовное дело, ему грозит до семи лет колонии.

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