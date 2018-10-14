Губернатор Свердловской области официально ликвидировал свою администрацию

СЕГОДНЯ 08:28 2018-10-14T08:36:29+03:00

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Администрация губернатора Свердловской области после 23 лет работы перестала существовать. Соответствующий указ подписал Евгений Куйвашев. Одновременно с этим, в силу вступил второй документ, по которому в регионе создается Аппарат губернатора и правительства региона. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Функции упраздненного ведомства поделят между собой вновь созданный орган и департамент внутренней политики. У самого губернатора появится помощник, советник и пресс-секретарь. Возглавит Аппарат один из двух заместителей главы региона. У него же, в свою очередь, появятся первый заместитель и два заместителя на постах директоров департамента.

Кроме того, в Аппарате предусмотрены должности полномочного представителя губернатора и правительства в Заксобрании региона. Всего же в новой структуре будут работать 25 человек.