На Арамильском тракте из-за аварийного состояния закроют мост

СЕГОДНЯ 07:15 2018-10-12T07:15:47+03:00

Проехать по путепроводу нельзя будет с 15 октября

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На Арамильском тракте закроют проезд по мосту над железнодорожными путями. В мэрии Екатеринбург пришли к выводу, что путепровод находится в аварийном состоянии и опасен для эксплуатации.

- По решению комиссии по безопасности дорожного движения Администрации Екатеринбурга в связи с аварийным состоянием путепровода на 17 километре Арамильского тракта движение по нему закрывается с 15 октября, - рассказали в пресс-служе мэрии.

Жители домов, расположенных по Арамильскому тракту, смогут проезжать через проезд под железной дорогой, который был отремонтирован в 2016 году.