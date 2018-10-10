2018-10-10T15:28:37+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге загорелась гигантская бочка с маслом

К месту ЧП выехали отправили сразу несколько пожарных расчетов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Инцидент Екатеринбург"Фото: "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов загорелся гигантский металлический резервуар с маслом. Из-за большой горючески содержимого языки пламени в считанные секунды охватили 50 квадратных метров площали, а клубы черного дыма было видно за несколько километров.

К месту ЧП выехали отправили сразу несколько пожарных расчетов.

- На месте работают 12 человек личного состава и три единицы техники. Пожарно-спасательные подразделения используют для тушения воздушно-механическую пену. В течение девяти минут огонь был локализован, угрозы распространения нет, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Информации о пострадавших не поступала.

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