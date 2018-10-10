На Урале будут судить невменяемого мужчину, который с ружьем наперевес полгода грабил аптеки
В Екатеринбурге под суд пойдет серийный налетчик, грабивший аптеки и продуктовые магазины. Разбои уралец совершал на протяжении полугода, за это время его добычей стали 282 тысячи рублей.
Фармацевтов и продавцов мужчина запугивал ножом или охотничьим ружьем. При этом, как установили следователи, налетчик имеет психическое заболевание и в случае с аптеками кроме денег крал еще и таблетки.
- Также мужчина проник в здание регионального отделения ДОСААФ, где, находясь в учебном классе, расположенном над охотничьим магазином, выпилил отверстие в потолке, после чего через него пробрался в магазин. Здесь злоумышленник разбил три витрины и украл газовый пистолет «Reck Government» калибра 9 миллиметров, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В целом, мужчине вменяется 24 эпизода опасных деяний.
По заключению экспертов, обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в медицинской помощи.
Дело направлено в суд.