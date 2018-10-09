2018-10-10T16:46:03+03:00
Общество

В Новоуральске суд призвал к ответу мясной завод, выпускающий колбасу и пельмени не по ГОСТу

На предприятие составили 12 протоколов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Сомнительную колбасу и пельмени на предприятии выпускали целый годСомнительную колбасу и пельмени на предприятии выпускали целый годФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В поле зрения Свердловского Роспотребнадзора попало предприятие по изготовлению мясной продукции из Новоуральска. По мнению специалистов ведомства «Новоуральский мясной двор» на протяжение года выпускал пельмени и колбасу не по ГОСТу.

Нарушения коснулись выпуска колбасы вареной «Докторская» и «Молочная», колбасы полукопченой «Краковская», а также «Пельменей Сибирские» и «Сарделек говяжьих». Всего было составлено 12 протоколов. Сомнения специалистов вызвал состав используемого сырья: как его внешний вид, запах и вкус, так и содержание в нем влаги, соли, крахмала.

- Несмотря на многочисленные меры административного воздействия, принимаемые надзорным органом, они не оказывали должного воздействия на юридическое лицо, и ООО «Новоуральский мясной двор» продолжало несоблюдение требований действующего законодательства, - говорят в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. - Мы обратились в суд с иском с требованиями признать действия ООО «Новоуральский мясной двор» по выпуску мясной продукции ненадлежащего качества противоправными. Суд обязал предприятие прекратить выпуск некачественной продукции.

Решение было обжаловано предприятием в Свердловском областном суде, но судебная коллегия оставила вердикт первой инстанции без изменения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин