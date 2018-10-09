В Новоуральске суд призвал к ответу мясной завод, выпускающий колбасу и пельмени не по ГОСТу

9 Окт. 15:56 2018-10-10T16:46:03+03:00

Сомнительную колбасу и пельмени на предприятии выпускали целый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В поле зрения Свердловского Роспотребнадзора попало предприятие по изготовлению мясной продукции из Новоуральска. По мнению специалистов ведомства «Новоуральский мясной двор» на протяжение года выпускал пельмени и колбасу не по ГОСТу.

Нарушения коснулись выпуска колбасы вареной «Докторская» и «Молочная», колбасы полукопченой «Краковская», а также «Пельменей Сибирские» и «Сарделек говяжьих». Всего было составлено 12 протоколов. Сомнения специалистов вызвал состав используемого сырья: как его внешний вид, запах и вкус, так и содержание в нем влаги, соли, крахмала.

- Несмотря на многочисленные меры административного воздействия, принимаемые надзорным органом, они не оказывали должного воздействия на юридическое лицо, и ООО «Новоуральский мясной двор» продолжало несоблюдение требований действующего законодательства, - говорят в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. - Мы обратились в суд с иском с требованиями признать действия ООО «Новоуральский мясной двор» по выпуску мясной продукции ненадлежащего качества противоправными. Суд обязал предприятие прекратить выпуск некачественной продукции.

Решение было обжаловано предприятием в Свердловском областном суде, но судебная коллегия оставила вердикт первой инстанции без изменения.