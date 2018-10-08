2018-10-08T15:00:06+03:00
Общество

Ветер до 25 метров в секунду: на Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение

По данным синоптиков, непогода обрушится на регион уже сегодня и продержится до завтрашнего дня
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Свердловской области на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 8 и 9 октября местами в регионе ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду и более.

Спасатели просят жителей соблюдать меры безопасности. Не проводить работы на улице и на высоте, отложить походы и прогулки в лесу и у воды. Если сильный ветер застал вас на улице, постарайтесь укрыться в подземном переходе или подъездах зданий.

- Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, убрать вещи со двора и балконов, - напомнили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Собственникам частных домов и дачных участков следует обратить внимание на надежность крепления теплиц и беседок, которые могут быть подхвачены порывами ветра.

В случае ЧС следует немедленно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101».

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