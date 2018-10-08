2018-10-08T14:52:25+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге на одной парковке сгорели три автомобиля

Одна из легковушек не подлежит восстановлению
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Инцидент Екатеринбург"Фото: "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге сегодня ночью на одной парковке горели сразу три автомобиля. По словам очевидцев, около 3:00 во дворе на Фучика, 1, раздались оглушительные хлопки, после которых вспыхнул «четырнадцатый» ВАЗ.

К приезду пожарных, пламя успело перекинуться на соседние Suzuki SX4 и Hyundai Solaris. Несмотря на то, что огонь был ликвидирован в течение пяти минут, спасти отечественную легковушку не удалось. Она выгорела полностью.

- У иномарок оказались повреждены моторный отсек, салон и кузов. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. В тушении были задействованы две единицы техники, восемь человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

- По данному факту полицией будет проведена проверка, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза.

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