Уралец пришел в полицию заявить о пропаже документов, но спалился на поджоге храма на Ганиной Яме

5 Окт. 10:35 2018-10-05T10:38:30+03:00

Убегая с пожарища молодой человек еще и прихватил пожертвованные прихожанами деньги

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Полицейские задержали подозреваемого в поджоге Царского храма мужского монастыря «Ганина Яма». В результате пожара, произошедшего день назад, были повреждены иконостас и малый купол храма. Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, личность злоумышленника помогли установить очевидцы.

Поджигателем оказался 20-летний уроженец Екатеринбурга, ранее судимый за кражу. Молодой человек сам пришел в полицию, правда сдаваться не намеревался.

- Утром того же дня подозреваемый явился в отдел полиции, но не затем, чтобы написать явку с повинной, а заявить о якобы имевшей место пропаже личных документов, - добавил полковник Горелых. - Мужчина был задержан. При допросе он пояснил, что не только поджег храм, а также похитил деньги из ящика для пожертвований, взломав его, когда убегал с места ЧП.

В настоящее время уточняется сумма ущерба, причиненного храму, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.