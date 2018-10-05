Уралец пришел в полицию заявить о пропаже документов, но спалился на поджоге храма на Ганиной Яме
Полицейские задержали подозреваемого в поджоге Царского храма мужского монастыря «Ганина Яма». В результате пожара, произошедшего день назад, были повреждены иконостас и малый купол храма. Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, личность злоумышленника помогли установить очевидцы.
Поджигателем оказался 20-летний уроженец Екатеринбурга, ранее судимый за кражу. Молодой человек сам пришел в полицию, правда сдаваться не намеревался.
- Утром того же дня подозреваемый явился в отдел полиции, но не затем, чтобы написать явку с повинной, а заявить о якобы имевшей место пропаже личных документов, - добавил полковник Горелых. - Мужчина был задержан. При допросе он пояснил, что не только поджег храм, а также похитил деньги из ящика для пожертвований, взломав его, когда убегал с места ЧП.
В настоящее время уточняется сумма ущерба, причиненного храму, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.