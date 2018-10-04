На Ганиной Яме горел храм святых Царственных Страстотерпцев

СЕГОДНЯ 07:15 2018-10-04T07:14:16+03:00

Пожар начался с подвала, но в итоге пламя добралось до самой крыши двухэтажного здания

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Сегодня ночью произошел пожар в храме святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. Возгорание началось в подвале, но за считанные минуты пламя добралось сначала до первого, а затем и до второго этажей, после чего перекинулось на крышу.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В общей сложности к приезду пожарных в огне пылали 70 квадратных метров. Огонь тушили 65 спасателей на 16 машинах.

Фото: служба спасения "Сова"

- Огнём повреждены кровля и церковная утварь на втором этаже здания. Пострадавших нет. Сложность тушения была в том, что храм деревянный, огонь быстро распространился, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: служба спасения "Сова"

Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.