2018-10-04T07:14:16+03:00
Происшествия

На Ганиной Яме горел храм святых Царственных Страстотерпцев

Пожар начался с подвала, но в итоге пламя добралось до самой крыши двухэтажного здания
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

Сегодня ночью произошел пожар в храме святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. Возгорание началось в подвале, но за считанные минуты пламя добралось сначала до первого, а затем и до второго этажей, после чего перекинулось на крышу.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В общей сложности к приезду пожарных в огне пылали 70 квадратных метров. Огонь тушили 65 спасателей на 16 машинах.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

- Огнём повреждены кровля и церковная утварь на втором этаже здания. Пострадавших нет. Сложность тушения была в том, что храм деревянный, огонь быстро распространился, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Мозаика из треугольников: мэрия Екатеринбурга определилась с проектом «модернизации» Зеленой рощи
У ТРЦ "Карнавал" неизвестный расстрелял парня из травматического пистолета
"Автомобилист", обыграв на выезде "Адмирал", довел победную серию до 13 матчей
В Сухом Логу осудили мотоциклиста, который насмерть сбил пенсионерку и скрылся
Дело закрыто: обозвавший уральского депутата "скучным го#доном" от имени пиарщика оказался троллем
Клиенты смогут накопить на вкладах УБРиР со ставкой до 8%
Мэрия Екатеринбурге получила предупреждения от прокуратуры за гигантские городские свалки
Сквер возле Оперного театра Екатеринбурга благоустроят в 2019 году
На Урале снесли двухэтажное кафе, которое по документам значилось летней верандой
В управление полиции Екатеринбурга с обыском нагрянули ФСБ и СКР