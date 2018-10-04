На Ганиной Яме горел храм святых Царственных Страстотерпцев
Сегодня ночью произошел пожар в храме святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. Возгорание началось в подвале, но за считанные минуты пламя добралось сначала до первого, а затем и до второго этажей, после чего перекинулось на крышу.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
В общей сложности к приезду пожарных в огне пылали 70 квадратных метров. Огонь тушили 65 спасателей на 16 машинах.
Фото: служба спасения "Сова"
- Огнём повреждены кровля и церковная утварь на втором этаже здания. Пострадавших нет. Сложность тушения была в том, что храм деревянный, огонь быстро распространился, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Фото: служба спасения "Сова"
Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.