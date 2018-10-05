Банк УРАЛСИБ занял 7 место по объемам ипотечного кредитования в 1 полугодии

5 Окт. 09:39 2018-10-05T09:39:20+03:00

За 6 месяцев выдано более 7 тысяч кредитов

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Банк УРАЛСИБ занял 7 место в рейтинге банков по количеству и объему выданных в первом полугодии 2018 года ипотечных кредитов. Всего Банком за этот период было выдано 7,45 тысяч кредитов на сумму 16,4 миллиарда рублей. Рейтинг был подготовлен порталом Банки.ру.

- По объему ипотечного портфеля Банк УРАЛСИБ занимает в рейтинге 8 место. Портфель Банка по данному направлению бизнеса на 1.07.2018 составил 60,5 млрд рублей, - сообщили в пресс-службе УРАЛСИБ.

Также в исследовании отмечается, что УРАЛСИБ вошел в число банков с наибольшим приростом ипотечного портфеля в годовом выражении (более 90%).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.