Уралец избил полицейского, который год назад наказал его за пьянство в общественном месте

4 Окт. 08:23 2018-10-04T08:25:28+03:00

В прошлый раз мужчина отделался штрафом, теперь же ему грозит до пяти лет колонии

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В Краснотурьиске будут судить местного 43-летнего жителя, избившего полицейского. В прошлом году правоохранитель привлек мужчину к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушитель заплатил штраф и уже начал забывать о случившемся, но неожиданно встретил того самого полицейского в продуктовом магазине. Снова будучи под действием градуса, краснотурьинец решил отомстить стражу порядка.

- Он схватил полицейского одной рукой за кофту, а второй рукой не менее 10 раз ударил кулаком по лицу и шее, - рассказали в пресс-служюе областной прокуратуры.

За нападение на представителя власти мужчине грозит до пяти лет колонии.