Дело закрыто: обозвавший уральского депутата "скучным го#доном" от имени пиарщика оказался троллем

3 Окт. 13:01 2018-10-03T17:52:40+03:00

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В Екатеринбурге поставлена точка в деле о том, как экс-депутат Евгений Боровик поссорился с пиарщиком Платоном Маматовым. Вражда между мужчинами разгорелась в июне этого года в Facebook.

Он-лайн перебранка закончилась тем, что в адрес бывшего чиновника была брошена фраза "Какой же вы скучный и предсказуемый (контрацептив)". После этого Боровик написал заявление в прокуратуру, а в ведомстве назначили лингвистическую экспертизу. Специалисты признали фразу оскорбляющей, но наказание обидчик так и не понес.

Фото: Евгений Боровик

- По имеющейся у него информации, в Facebook имеется шесть страниц с именем "Платон Маматов", из которых одна страница принадлежит Маматову П.С. и используется им, а остальные ему не принадлежат. При этом использование своего изображения наряду с именем "Платон Маматов" возможно не только им и не только на его странице. В связи с чем пояснить происхождение представленной ему переписки не может и отношения к ней не имеет, - говорится постановлении прокуратуры.

На основании этого административное дело возбуждено не было.

- Сейчас же наш смелый боевой пес, крича на всех углах, что готов повторять свое оскорбление в мой адрес снова и снова, придя в прокуратуру, поджал хвост и написал, что это не он меня оскорбил, кто оскорбил - он не знает, - написал в соцсети Боровик. - Вся радость Платошки в том, что никто пока жестко не поставил его на место. Все предпочитали не мараться.

- Я не отрицал в прокуратуре своей причастности к высказываниям в адрес Боровика. Просто сказал, что устанавливать авторство комментариев - это их работа, а не моя. Что касается Евгения Михайловича, то я считал и считаю его не только скучным и предсказуемым гонд##ом, но также доносчиком и преизряднейшим под##ком. Это мнение впоследствии также озвучил нескольким СМИ, включая один федеральный телеканал. За это Боровик написал на меня еще один донос в полицию, - рассказал «Комсомолке» Платон Маматов.