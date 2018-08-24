На Урале депутат и политтехнолог сошлись в схватке из-за «скучного го#дона»

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-24T12:34:08+03:00

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«Ты го*дон и он го*дон, а я виконт де Бражелон» – это строчка из старинного анекдота про Пушкина и поручика Ржевского, возможно, скоро уйдет в небытие. Ведь ее место займет строчка из другого анекдота о том, как поссорились на Урале депутат городской Думы Евгений Боровик и глава местного коммуникационного агентства Платон Маматов. Вcе началось с того, что Маматов в Интернете назвал Боровика «скучным и предсказуемым го*доном [презерватив]

Вернее не так. Все началось с поста журналистки Оксаны Маклаковой в Фейсбуке в котором она рассказывала о девочке, умершей из-за того, что ее родители поверили ВИЧ-диссидентам (люди, которые думаю, что ВИЧ это миф, придуманный фармакологическими компаниями, - Ред.).

Под этим постом Евгений Боровик написал:

«Вот ребенка жалко, а к матери никакого сочувствия. Зачем вот этот пафос про талантливую и перспективную. Заразилась не известно где (хотя я уверен, что она точно знает где и как), собственного ребенка сначала заразила, а потом не лечила. Ее надо в дурку или под суд отдать, а не еще детей рожать...»

Прокуратура решила продлить расследование. Фото: Платон Маматов

Тут же появился в комментариях и Платон Маматов, который посоветовал «насмехаться над политиком и плевать ему в лицо». У них началась словесная перепалка. Много недоброго друг другу сказали, даже чуть выйти подраться не договорились. В общем, в итоге и прозвучало то самое «скучный и предсказуемый…», после чего Евгений Боровик обратился в прокуратуру.

И прокуратура даже назначила лингвистическую экспертизу, чтобы выяснить, является ли та самая фраза публичным оскорблением политика, или же нет. Но экспертиза чего-то затянулась.

– Является ли депутат городской думы Екатеринбурга Евгений Михайлович Боровик скучным и предсказуемым го**оном? Рассмотрение этого вопроса отложено прокуратурой на сентябрь. Видимо, эксперт никак не может определиться с выводами, – написал у себя на странице в Facebook Платон Маматов.

Кстати, Маматову, если его признают виновным, грозит до трех тысяч рублей штрафа.