2018-08-24T12:34:08+03:00
Общество

На Урале депутат и политтехнолог сошлись в схватке из-за «скучного го#дона»

К делу подключились лингвисты от прокуратуры
Илья МОХОВ
Поделиться:
Платон Маматов (слева) столкнулся в словесной перепалке с Евгением Боровиком (справа). Фото: социальные сетиПлатон Маматов (слева) столкнулся в словесной перепалке с Евгением Боровиком (справа). Фото: социальные сети
Изменить размер текста:

«Ты го*дон и он го*дон, а я виконт де Бражелон» – это строчка из старинного анекдота про Пушкина и поручика Ржевского, возможно, скоро уйдет в небытие. Ведь ее место займет строчка из другого анекдота о том, как поссорились на Урале депутат городской Думы Евгений Боровик и глава местного коммуникационного агентства Платон Маматов. Вcе началось с того, что Маматов в Интернете назвал Боровика «скучным и предсказуемым го*доном [презерватив]

Вернее не так. Все началось с поста журналистки Оксаны Маклаковой в Фейсбуке в котором она рассказывала о девочке, умершей из-за того, что ее родители поверили ВИЧ-диссидентам (люди, которые думаю, что ВИЧ это миф, придуманный фармакологическими компаниями, - Ред.).

Под этим постом Евгений Боровик написал:

«Вот ребенка жалко, а к матери никакого сочувствия. Зачем вот этот пафос про талантливую и перспективную. Заразилась не известно где (хотя я уверен, что она точно знает где и как), собственного ребенка сначала заразила, а потом не лечила. Ее надо в дурку или под суд отдать, а не еще детей рожать...»

Прокуратура решила продлить расследование. Фото: Платон Маматов

Прокуратура решила продлить расследование. Фото: Платон Маматов

Тут же появился в комментариях и Платон Маматов, который посоветовал «насмехаться над политиком и плевать ему в лицо». У них началась словесная перепалка. Много недоброго друг другу сказали, даже чуть выйти подраться не договорились. В общем, в итоге и прозвучало то самое «скучный и предсказуемый…», после чего Евгений Боровик обратился в прокуратуру.

И прокуратура даже назначила лингвистическую экспертизу, чтобы выяснить, является ли та самая фраза публичным оскорблением политика, или же нет. Но экспертиза чего-то затянулась.

– Является ли депутат городской думы Екатеринбурга Евгений Михайлович Боровик скучным и предсказуемым го**оном? Рассмотрение этого вопроса отложено прокуратурой на сентябрь. Видимо, эксперт никак не может определиться с выводами, – написал у себя на странице в Facebook Платон Маматов.

Кстати, Маматову, если его признают виновным, грозит до трех тысяч рублей штрафа.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что подарить на День воспитателя детского сада
Праздник воспитателей детского сада у нас пока не так широко известен, как День учителя. Тем не менее, поздравить представителей этой профессии стараются многие родители дошкольников. Рассказываем, что можно подарить на День воспитателя детского сада
Новости 24