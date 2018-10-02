2018-10-02T14:45:02+03:00
Общество

В Екатеринбурге фирма лишилась фургона за долги по аренде

Компания не заплатила 200 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
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В Екатеринбурге судебные приставы арестовали фургон Fiat у фирмы, которая задолжала по договору аренды более 200 тысяч рублей.

Длительное время руководство ООО «А.» игнорировало выплаты, после чего пристав вынес запрет на регистрационные действия грузового автомобиля компании. Однако эта мера не возымела эффекта. Тогда приставы арестовали тот самый фургон фирмы-должника - Fiat Ducato.

- В присутствии понятых и представителя взыскателя судебный пристав-исполнитель составил акт описи. Арестованный автомобиль отправлен на ответственное хранение на спецстоянку, - сообщили в УФССП по Свердловской области.

Если в установленный срок задолженность не будет погашена, фургон передадут на оценку, а затем пустят с молотка на торгах Росимущества.

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