2018-10-02T14:41:37+03:00
Общество

Две свердловчанки прошли кастинг на шоу «Миллионер на выданье»

Девушкам предстоит покорить сердце 51-летнего богача, о котором им неизвестно ничего, кроме имени
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба канала "Ю"Фото: пресс-служба канала "Ю"
Изменить размер текста:

Две красавицы из Свердловской области будут бороться за сердце миллионера в новом сезоне шоу «Миллионер на выданье». 29-летней Анне Загайновой из Березовского и 24-летней Кристине Артемьевой удалось пройти суровый кастинг и попасть в топ-15.

Анна родилась на Урале, но уже девять лет вместе с 6-летней дочерью живет в Москве.

- Готова спеть миллионеру песню о любви, убежать с ним и наслаждаться друг другом в уединенном месте, - рассказала о себе участница.

Анна Загайнова. Фото: пресс-служба канала "Ю"

Анна Загайнова. Фото: пресс-служба канала "Ю"

Кристина внешне очень скромная и стеснительная девушка, но признается, что в случае чего, ей палец в рот не клади.

- Характер у меня хороший, но, если разозлить, я отвечу. Я прямо говорю, если что-то не нравится. Один раз я даже подралась с лучшей подружкой, - предупреждает уралочка.

Кристина Артемьева. Фото: пресс-служба канала "Ю"

Кристина Артемьева. Фото: пресс-служба канала "Ю"

Девушки и еще 13 претенденток на руку и сердце миллионера поселились в его огромном доме. Здесь множество комнат, есть бассейн, кинотеатр и сад. Сам герой шоу пока не появляется. Фишка проекта в том, что самых достойных кандидаток должны отобрать его дети.

Кроме имени миллионера девушки ничего о нем знают. А борются они за 51-летнего Андрея Юдина. Бизнесмен инвестирует в фондовые биржы и интересуется криптовалютой, обожает экстрим и дважды был в кругосветном путешествии.

Так выглядит дом миллионера, где сейчас живут девушки

Так выглядит дом миллионера, где сейчас живут девушки

В реалити девушек ждут удивительные преображения, неожиданные разоблачения и незабываемые свидания. Финал проекта пройдет в роскошном загородном дворце Санкт-Петербурга, где победительницу ждет предложение руки и сердца.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин