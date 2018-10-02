Две свердловчанки прошли кастинг на шоу «Миллионер на выданье»

2 Окт. 07:31 2018-10-02T14:41:37+03:00

Девушкам предстоит покорить сердце 51-летнего богача, о котором им неизвестно ничего, кроме имени

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Две красавицы из Свердловской области будут бороться за сердце миллионера в новом сезоне шоу «Миллионер на выданье». 29-летней Анне Загайновой из Березовского и 24-летней Кристине Артемьевой удалось пройти суровый кастинг и попасть в топ-15.

Анна родилась на Урале, но уже девять лет вместе с 6-летней дочерью живет в Москве.

- Готова спеть миллионеру песню о любви, убежать с ним и наслаждаться друг другом в уединенном месте, - рассказала о себе участница.

Анна Загайнова. Фото: пресс-служба канала "Ю"

Кристина внешне очень скромная и стеснительная девушка, но признается, что в случае чего, ей палец в рот не клади.

- Характер у меня хороший, но, если разозлить, я отвечу. Я прямо говорю, если что-то не нравится. Один раз я даже подралась с лучшей подружкой, - предупреждает уралочка.

Кристина Артемьева. Фото: пресс-служба канала "Ю"

Девушки и еще 13 претенденток на руку и сердце миллионера поселились в его огромном доме. Здесь множество комнат, есть бассейн, кинотеатр и сад. Сам герой шоу пока не появляется. Фишка проекта в том, что самых достойных кандидаток должны отобрать его дети.

Кроме имени миллионера девушки ничего о нем знают. А борются они за 51-летнего Андрея Юдина. Бизнесмен инвестирует в фондовые биржы и интересуется криптовалютой, обожает экстрим и дважды был в кругосветном путешествии.

Так выглядит дом миллионера, где сейчас живут девушки

В реалити девушек ждут удивительные преображения, неожиданные разоблачения и незабываемые свидания. Финал проекта пройдет в роскошном загородном дворце Санкт-Петербурга, где победительницу ждет предложение руки и сердца.