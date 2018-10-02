Две свердловчанки прошли кастинг на шоу «Миллионер на выданье»
Две красавицы из Свердловской области будут бороться за сердце миллионера в новом сезоне шоу «Миллионер на выданье». 29-летней Анне Загайновой из Березовского и 24-летней Кристине Артемьевой удалось пройти суровый кастинг и попасть в топ-15.
Анна родилась на Урале, но уже девять лет вместе с 6-летней дочерью живет в Москве.
- Готова спеть миллионеру песню о любви, убежать с ним и наслаждаться друг другом в уединенном месте, - рассказала о себе участница.
Анна Загайнова. Фото: пресс-служба канала "Ю"
Кристина внешне очень скромная и стеснительная девушка, но признается, что в случае чего, ей палец в рот не клади.
- Характер у меня хороший, но, если разозлить, я отвечу. Я прямо говорю, если что-то не нравится. Один раз я даже подралась с лучшей подружкой, - предупреждает уралочка.
Кристина Артемьева. Фото: пресс-служба канала "Ю"
Девушки и еще 13 претенденток на руку и сердце миллионера поселились в его огромном доме. Здесь множество комнат, есть бассейн, кинотеатр и сад. Сам герой шоу пока не появляется. Фишка проекта в том, что самых достойных кандидаток должны отобрать его дети.
Кроме имени миллионера девушки ничего о нем знают. А борются они за 51-летнего Андрея Юдина. Бизнесмен инвестирует в фондовые биржы и интересуется криптовалютой, обожает экстрим и дважды был в кругосветном путешествии.
Так выглядит дом миллионера, где сейчас живут девушки
В реалити девушек ждут удивительные преображения, неожиданные разоблачения и незабываемые свидания. Финал проекта пройдет в роскошном загородном дворце Санкт-Петербурга, где победительницу ждет предложение руки и сердца.