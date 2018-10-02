«Уральские авиалинии» лишились допуска на 48 рейсов

2 Окт. 07:12 2018-10-02T07:12:43+03:00

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«Уральские авиалинии» не получили повторный допуск на 48 направлений. Соответствующий указ опубликован на сайте Росавиации. Из Екатеринбурга прекратятся вылеты по пяти направлениям: в китайские Урумчи и Ордос, бельгийский Льеж, болгарскую Варну, а также черногорский Тиват.

В КНР рейсы осуществлялись дважды в неделю, а в европейские города борты летали ежедневно. Причиной закрытия маршрутов стал «самостоятельный отзыв допуска перевозчиком».

- От разработки направлений решено отказаться из-за их нерентабельности, - пояснили в пресс-службе авиакомпании. - У пассажиров эти направления не пользовались большим спросом.