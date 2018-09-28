2018-09-28T11:08:57+03:00
Общество

Прокуратура Екатеринбурга пытается спасти от нерадивого застройщика памятник архитектуры XIX века

Возле старинной усадьбы без согласительных документов вплотную возвели жилую высотку
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской областиФото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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Прокуратура Екатеринбурга провела заседание по вопросу сохранения памятника архитектуры XIX века - «Доходный дом в стиле «а ля Рюс» на улице Гоголя, 20/5. Сейчас здесь располагается музей «Гамаюн».

Ранее в надзорный орган поступила жалоба от руководителя Управления Минкультуры России по УрФО. Мужчина пожаловался, что вплотную к объекту культурного наследия построили жилую высотку.

Прокуратура организовала проверку и выяснила, что требования ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ» нарушают, как собственник здания - Администрация города, так и застройщик - ООО "Кандинский хаус".

- По итогам заседания мэрии поручили разработать дополнения к техзаданию на проектирование, необходимые для сохранения объекта культурного наследия, его приспособления для нужд музея и четко разграничить территорию жилого дома и охранную зону музея, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Застройщика же обязали передать уточненное техническое задание проектировщику, а такэе предоставить в Департамент государственного жилищного и строительного надзора сведения о выполнении работ по водоотведению, заземлению и исполнительную съемку по кабелю наружного освещения.

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