На Урале отпавшее на ходу от Renault колесо убило пассажира встречного Hyundai

Мужчина ехал с семьей в отпуск Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 42 километре федеральной трассы «Екатеринбург - Шадринск - Курган» вечером, 27 декабря, произошло жуткое ДТП - отпавшее на ходу от Renault колесо убило пассажира встречного Hyundai. 50-летний мужчина скончался на месте ДТП.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сотрудниками ГИБДД установлено, что за рулем Renault находился 31-летний мужчина. Он ехал со стороны Екатеринбурга.

- Возможную причину отсоединения колеса водитель Renault пояснить не смог. По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение необходимых экспертиз и исследований, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Мужчина, который погиб, ехал с 45-летней женой и 11-летней дочкой до вокзала, где они должны были сесть на поезд и отправиться в отпуск. За рулем иномарки находился 51-летний друг семьи. Мама с девочкой ехали на заднем пассажирском сидении, обе были пристегнуты ремнями безопасности. Они получили незначительные травмы головы, госпитализация им не потребовалась.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости следить за состоянием транспортных средств, вовремя проходить технический осмотр и проводить необходимый ремонт и диагностику в случае поломки.

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