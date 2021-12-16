Четыре человека пострадали в ДТП с пятью машинами под Каменском-Уральским

Подросток ехала вместе с 6-летним мальчиком на заднем пассажирском сидении. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сегодня, утром 16 декабря, на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган произошла массовая авария. При столкновении пяти машин пострадали четыре человека. В том числе травмы получила 15-летняя девочка. У нее закрытый перелом костей таза, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- Водитель автомобиля Renault- мужчина 1956 года рождения, двигаясь со стороны Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля ГАЗ-273000, допустил с ним столкновение, - говорится в сообщении.

В аварии также пострадали пассажир Renault, водитель и два пассажира Hyundai. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Renault выехал на встречную полосу и столкнулся там с Hyundai. От удара Hyundai отбросило на встречный автомобиль «Камаз» с полуприцепом. После этого легковушка въехала в попутную Lada. Авария произошла на 72 километре трассы.

В аварии пострадали пассажир Renault, водитель и два пассажира Hyundai. Они получили телесные повреждения. Также в момент ДТП в машине Hyundai были 6-летний мальчик в бустере и 15-летняя девочка, пристегнутая ремнем безопасности. Дети были на заднем пассажирском сидении. Мальчик не получил травм, а девочку доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции уже установили личности водителей. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники Госавтоинспекции уже установили личности водителей. Каждый из них уже дал объяснения по ДТП. За рулем машины «ГАЗ» был 23-летний молодой человек. Hyundai управлял 36-летний екатеринбуржец. Водителем «Камаза» оказался 49-летний мужчина, а за рулем Lada был 29-летний гражданин.

Из-за аварии на месте инспекторы организовали реверсивное движение транспорта. Перекрытия федеральной трассы и затруднений в движении удалось избежать.

Ранее, в июле 2021 года, на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге произошло массовое ДТП с пятью машинами. Самосвал ударил впереди идущий автомобиль Skoda Octavia, Skoda врезалась в «Газель», та столкнулась с Subaru, а Subaru с Lada Granta. В результате происшествия пострадали три человека, в том числе ребенок, который находился в Skoda.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка