На ЕКАД водитель самосвала «собрал» пять машин: пострадал ребенок

В аварии пострадали три человека. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
На седьмом километре ЕКАД 20 июля произошло массовое ДТП, в котором столкнулись пять автомобилей. В результате происшествия пострадали три человека, в том числе маленький ребенок, который находился в автомобиле «Шкода».
В городскую больницу № 23 доставили 25-летнего водителя «Субару» и 38-летнего водителя «Шкоды» Ребенка увезли в детскую больницу, серьезных травм удалось избежать, так как он находился в детском кресле. У пострадавших предварительно диагностировали сотрясение головного мозга и черепно-мозговые травмы.
Авария произошла по вине водителя самосвала, который ударил впереди идущий автомобиль.
- По предварительной информации, водитель ГАЗ-35071 двигался по ЕКАД со стороны Тюменского тракта в сторону Челябинского тракта, не обеспечил постоянный контроль за движением, допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем Skoda Octavia, Skoda врезалась в «Газель», «Газель» — в Subaru, Subaru — в Lada Granta, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
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