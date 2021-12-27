«Отличает рули направления и высоты»: 6-летний мальчик из Екатеринбурга стал «пилотом» пассажирского самолета

Мальчику всего шесть лет, а он уже знает, что такое элероны и интерцепторы. Фото: Уральские авиалинии, vk.com/ural_airlines

В шесть лет и за штурвалом пассажирского самолета можно оказаться, если очень-очень захотеть, и если приближается Новый год. Убедиться в этом смог маленький мальчик из Екатеринбурга Миша Лянка. Он загадал желание – побывать в кабине настоящего самолета. И вот накануне он смог подняться по трапу воздушного судна, пройти в кабину пилотов и вживую увидеть, как там все устроено.

- На несколько минут Миша почувствовал себя настоящим пилотом воздушного судна Airbus A321NEO, - уточняют в авиакомпании «Уральские авиалинии». - Примечательно, что это был абсолютно новый самолет с бортовым номером VP-BFO, который прибыл из Гамбурга в Екатеринбург в минувший четверг.

Экскурсию по кабине самолета Мише проводил командир воздушного судна Артем Шестаков. Фото: Уральские авиалинии, vk.com/ural_airlines

Устройство кабины самолета Мише показывали командир воздушного судна, а также бортпроводница и представители авиакомпании.

- Миша посидел в настоящем совершенно новом самолете, в реальной кабине, поговорил с пилотом, подержался за сайдстик, - рассказывает Александр Зиновьев, директор по производству авиакомпании. - После этого он посмотрел конструкцию самолета в Авиационном техническом центре, задал много вопросов. Кстати, Миша «в теме», он отличает элероны, интерцепторы, рули направления и высоты. Станет он пилотом или инженером в будущем, мы не знаем, но очень важно, чтобы детская мечта сбылась!

Самолетами мальчик стал увлекаться с четырех лет. Фото: Уральские авиалинии, vk.com/ural_airlines

Вместе с Мишей на экскурсии побывали и его сестра, и родители. Как рассказала мама мальчика, самолетами ее сын увлекается уже два года и он всерьез мечтает стать летчиком.

- Миша в восторге! Я уверена, что воспоминания об этой экскурсии станут для него стимулом для того, чтобы стать настоящим пилотом! – рассказала Елена Лянка, мама мальчика.

Во время экскурсии Миша посидел в реальной кабине, поговорил с пилотом, подержался за сайдстик. Фото: Уральские авиалинии, vk.com/ural_airlines

Мечта Миши, кстати, была исполнена в рамках акции «Елка желаний». Открывая ее, полпред Президента в УрФО Владимир Якушев снял с дерева три шара с желаниями. В одном из них и было желание мальчика Миши.

- Помимо мечты Михаила, он в ближайшие дни исполнит еще две просьбы юных жителей федерального округа, - добавили в пресс-службе полпредства.

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