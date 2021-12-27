В Екатеринбурге открыли обновленный Театр Кукол

"Изюминкой" театра стали необычные часы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 27 декабря торжественно открыли здание Театра Кукол, который на протяжении двух лет был закрыт на реконструкцию.

Торжественное открытие Театра Кукол 27 декабря 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

За это время в здании на улице Мамина-Сибиряка полностью заменили все сети, обновили интерьер, сцену. «Изюминкой» обновленного Театра Кукол стали наружные часы «Время чудес».

Внутри здания полностью обновлен интерьер Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Торжественно открываем это здание после почти двухлетнего, капитального ремонта. Изменения происходили глобальные, как внутри здания, так и снаружи. На фасаде здания появился кинетический театр, - рассказал директор Театра Кукол Петр Стражников.

Капитальный ремонт здания стоил 380 миллионов рублей. Эти деньги театр кукол получил по национальному проекту «Культура», а также за счет областного и муниципального бюджета.

Кроме того, создание уникального, кинетического театра «Время чудес» дополнительно стоило 15 647 120 рублей. Уникальные часы, которые находятся на фасаде здания, символизируют единство мировых культур. Представление кинетического театра можно увидеть три раза в день – в 10:00,12:00,18:00.

На открытие театра пришли вице-губернатор Павел Креков, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и экс-глава города Аркадий Чернецкий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спектакли в театре будут показывать в трех залах, которые получили названия Большой, Малый и Мамин. В последнем зале будет около 80 посадочных мест и мягкие подушки для совсем малых зрителей. Он будет с легкостью трансформироваться. В Большом зале теперь новые, удобные и мягкие кресла. Кроме того, здесь появились зоны для людей с ограниченными возможностями. Например, у слабослышащих посетителей будет возможность воспринимать спектакль через индукционную петлю для слабослышащих.

Обновленный зал театра Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Первый спектакль для маленьких зрителей «Алиса в стране чудес» пройдет 11 февраля 2022 года, - рассказал директор театра Петр Стражников.

Директор Театра Кукол Петр Стражников рассказал о новшествах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в 2022 году запланированы и премьерные показы. Какие именно, пока не раскрывается. В сентябре 2022 года в театре пройдет традиционный фестиваль «Петрушка Великий».

Во время пандемии в зале будет соблюдаться социальная дистанция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для того, чтобы показать всю мощь нового оснащения, представителям власти и СМИ показали мини-постановку на Большой сцене. Перед гостями выступил гигантский волшебник и маленькая марионетка.

Перед гостями выступил гигантский волшебник и маленькая марионетка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На новой сцене театра кукол показали спецэффекты дыма, световое шоу и проекцию звездного неба. А Дед Мороз и Снегурочка поздравили гостей с наступающим Новым годом. Мэр города Алексей Орлов пожелал актерам вернуться в обновленный театр как можно раньше.

На новой сцене театра кукол показали спецэффекты дыма, световое шоу и проекцию звездного неба. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что во время реконструкции здания Театр Кукол переехал в здание старейшего уральского кинотеатра «Колизей» на пересечении проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. После того, как труппа театра переберется в родное здание, «Колизей» отдадут театру «Провинциальные танцы».

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