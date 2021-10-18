В Екатеринбурге на фасаде Театра кукол появились огромные часы и движущиеся фигуры

. Кинетическому театру дали название «Время чудес» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершается реконструкция Театра кукол. На фасаде здания со стороны улицы Мамина-Сибиряка уже появился часовой механизм с движущимися куклами, которые будут «оживать» под бой курантов. Этому кинетическому театру дали название «Время чудес», сообщает корреспондент «КП Екатеринбург» с места событий.

На фасаде здания со стороны улицы Мамина-Сибиряка уже появились огромные часы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Внутрь мы поместили семь персонажей, семь национальных героев. У каждой страны есть свой кукольный герой. У нас это Петрушка. В других странах они по-другому называются, - рассказал журналистам директор театра Петр Стражников.

На фасаде помимо русского Петрушки есть фигуры национальных кукол других стран Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фасаде помимо русского Петрушки есть фигуры Гиньоля из Франции, Панча из Англии, Дона Кристобаля из Португалии, Кашперля из Австрии, Кашпарек из Чехии и Пульчинелла из Италии. Они спрятаны за створками, которые открываются под музыку. Сейчас специалисты настраивают механизмы. Кинетический театр находится на завершающей стадии работ.

Директор театра отметил, что движущиеся фигурки появятся не только на фасаде со стороны улицы Мамина-Сибиряка, но и со стороны улицы Малышева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор театра отметил, что движущиеся фигурки появятся не только на фасаде со стороны улицы Мамина-Сибиряка, но и со стороны улицы Малышева. Механизм кинетического театра создавался при участии Театра кукол. Фигурки выполнены из дерева.

Полностью закончить реконструкцию театра и наладку механизма кукол на фасаде планируется 27 декабря 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Капитальный ремонт Екатеринбургского театра кукол производится в рамках национального проекта «Культура». Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Полностью закончить реконструкцию театра и наладку механизма кукол на фасаде планируется 27 декабря 2021 года. А в 2022 году труппа уже начнет работу в обновленном помещении.

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