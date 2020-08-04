2020-08-04T08:05:31+03:00
Общество

Реконструкция Театра кукол обойдется Екатеринбургу в 340 миллионов

Мэр Александр Высокинский проверил, как проходит капремонт
Олег ГАЛИМОВ
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Театр Кукол закрыт на реконструкциюТеатр Кукол закрыт на реконструкциюФото: Олег ГАЛИМОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский посетил Театр кукол, здание которого сейчас находится на капремонте.

Сейчас внутри здания производятся демонтажные работы и отделка. Реконструкция должна завершится к концу 2021 года. На все работы будет потрачено 340 миллионов рублей. Мэр уральской столицы сообщил, что в последний раз внешний облик театра менялся 20 лет назад.

- Сеть внутренних коммуникаций надо менять. Она сильно устарела. Прошу руководство решить этот вопрос до 15 сентября,- заявил во время осмотра театра Александр Высокинский.

Александр Высокинкий инспектирует Театр Кукол.Олег ГАЛИМОВ

Также градоначальнику представили проект реконструкции фасада. Привычный уже красный облик сменят светлые тона. Облицовка, как и раньше, будет выполнена из гранита. Склад театра расположился в аварийном здании детского сада №239 «Золотое яблоко».

ИСТОЧНИК KP.RU

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