Реконструкция Театра кукол обойдется Екатеринбургу в 340 миллионов
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский посетил Театр кукол, здание которого сейчас находится на капремонте.
Сейчас внутри здания производятся демонтажные работы и отделка. Реконструкция должна завершится к концу 2021 года. На все работы будет потрачено 340 миллионов рублей. Мэр уральской столицы сообщил, что в последний раз внешний облик театра менялся 20 лет назад.
- Сеть внутренних коммуникаций надо менять. Она сильно устарела. Прошу руководство решить этот вопрос до 15 сентября,- заявил во время осмотра театра Александр Высокинский.
Александр Высокинкий инспектирует Театр Кукол.Олег ГАЛИМОВ
Также градоначальнику представили проект реконструкции фасада. Привычный уже красный облик сменят светлые тона. Облицовка, как и раньше, будет выполнена из гранита. Склад театра расположился в аварийном здании детского сада №239 «Золотое яблоко».
ИСТОЧНИК KP.RU