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Происшествия21 декабря 2021 11:49

Детский сад Екатеринбурга, где душили мальчика, оштрафовали на 50 тысяч рублей

Конфликт двух воспитанников стал поводом для прокурорской проверки
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Воспитанник получил гематомы шеи.

Воспитанник получил гематомы шеи.

Прокуратура завершила проверку детского сада № 55 Екатеринбурга, где один из воспитанников средней группы душил мальчика. Инцидент произошел в середине октября и возмутил других родителей. Как выяснилось, тогда пострадавший ребенок получил странгуляционную асфиксию, а также гематомы шеи.

- По результатам проверки прокуратура района внесла представление в Департамент образования администрации г. Екатеринбурга, по результатам рассмотрения которого образовательной организацией усилен контроль по присмотру за детьми, - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

В отношении руководства садика было возбуждено административное дело по статье «Нарушение права на образование». Суд оштрафовал дошкольное учреждение на 50 тысяч рублей. Также в интересах ребенка направили иск о возмещении вреда здоровью.

Напомним, что в частном детском саду на юге Москвы воспитательница била детей. На записи видно: женщина с размаху бьет ребенка рукой по голове, а затем тащит его, плачущего, за руку в другую комнату. Потом достается девочке (чем провинилась малышка, непонятно) - воспитательница мотает ее как куклу.

А в Екатеринбурге воспитательница пришла на работу пьяной и уснула на одной из кроваток.

ЧППроисшествия: ЧП