СК начал проверку после информации об удушении 4-летнего мальчика в садике в Екатеринбурге

Инцидент произошел днем 15 октября 2021 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Следственный комитет начал доследственную проверку после сообщений о том, что в детском саду в Екатеринбурге один мальчик чуть не задушил другого. Об этом сообщает старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
- Следствием СКР проводятся опросы, в том числе родителей воспитанников, администрации детского сада, истребована и анализируется необходимая должностная документация, а также видеозапись инцидента, - говорится в сообщении.
Также эксперты выясняют степень тяжести вреда, нанесенного ребенку. Проверка должна показать, есть ли в инциденте признаки статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Инцидент произошел днем 15 октября 2021 года. По предварительной информации, четырехлетний мальчик надел себе на шею веревочку с пластмассовыми ключами от развивающей игрушки. Другой ребенок – его ровесник – попытался стянуть веревку с шеи.
В результате мальчик получил повреждения в районе шеи. Во время конфликта между детьми воспитателя не было в комнате.
Ранее стало известно, что в детском саду на улице Фрунзе, 55 один мальчик чуть не задушил другого. По словам мамы пострадавшего ребенка, у сына на шее синяки и кровоподтеки. Этим инцидентом уже заинтересовались полиция, прокуратура и департамент образования.
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