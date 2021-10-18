Полиция и прокуратура заинтересовались сообщениями о том, что 4-летнего мальчика чуть не задушили в садике

По итогам расследования и проверки будут приняты строгие кадровые меры к сотрудникам детского сада Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция и прокуратура начала проверку после сообщений о том, что в детском саду на улице Фрунзе, 55 один мальчик чуть не задушил другого. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в городском УМВД и департаменте образования.

- По этому случаю родители ребенка не обращались к сотрудникам детского сада. Сейчас ведется служебное расследование и ситуация взята на контроль Управления образования Ленинского района Екатеринбурга, - рассказали в департаменте образования.

В мэрии отметили, что по итогам расследования и проверки будут приняты строгие кадровые меры к сотрудникам детского сада. Кроме того проверкой занимаются сотрудники ПДН отдела полиции №5.

Ранее портал E1.RU сообщил, что 5 октября воспитанник одной из групп детского сада на улице Фрунзе, 55 начал душить четырехлетнего мальчика. Мама ребенка заметила у него на шее синяки и кровоподтеки. По ее словам, воспитатели не рассказали ей о случившемся. Также они якобы не вызывали скорую помощь.

Родители посмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, что к их сыну со спины подошел другой мальчик. У ребенка был в руках предмет, похожий на шнурок. Он обмотал его вокруг шеи своей жертвы. Потасовка между детьми длилась около двух минут.

Четырехлетний мальчик кричал, но никто из воспитателей не появился в комнате. При этом обидчик не остановился, даже когда ребенок упал на пол. Мама пострадавшего мальчика утверждает, что ее ребенок теперь плачет по ночам и кричит от страха.

Также родитель рассказала, что до этого случая у обидчика ее сына уже были конфликты с другими детьми. При этом воспитатели якобы не реагируют на такие потасовки.

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