В начале ноября мальчика выписали из больницы, но уже через три дня его состояние резко ухудшилось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в отношении врачей местной детской больницы. Как стало известно «КП»-Екатеринбург, причиной расследования стала смерть пятимесячного мальчика из Невьянска. Впервые малыш оказался в реанимации 21 октября, куда его доставила бригада медицины катастроф. У ребенка диагностировали пневмонию на фоне бронхолегочной дисплазии тяжелой степени.

В начале ноября состояние мальчика стабилизировалось. 8 ноября его вместе с мамой выписали, но уже через три дня грудничок стал сильно хрипеть. Врачи Невьянской больницы приняли решение вновь направить ребенка на лечение в Нижний Тагил. В ночь на 12 ноября ребенок скончался.

- Вскрытие показало, что малыш умер от полиорганной недостаточности и бронхопневмонии. А значит, сотрудники больницы нижнетагильской больницы не предприняли необходимых мер по предотвращению опасной болезни, - рассказал «КП» осведомленный источник.

Максимальное наказание за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей достигает трех лет лишения свободы. В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев. Связаться с родителями скончавшегося ребенка на момент публикации не удалось.

Напомним, что в Нижнем Тагиле по аналогичной статье был осужден хирург, который оперировал хоккеиста с разорванной селезенкой. 23-летний Сергей Симонов скончался после травмы, полученной на тренировке.