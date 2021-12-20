На тренировке Сергей получил травму живота, которая спровоцировала внутреннее кровотечение. Фото: ХК «Спутник»

Мама умершего хоккеиста Сергея Симонова добилась от больницы № 1 Нижнего Тагила ежемесячного содержания. 23-летний спортсмен скончался 7 января 2016 года, после того как получил травму на тренировке команды «Спутник». Сергей обратился к врачу команды, но его состояние резко ухудшилось - открылось внутреннее кровотечение. Позже выяснилось, что врач больницы Роман Уланов допустил роковую ошибку, когда попытался провести операцию в одиночку. Хоккеист умер от разрыва селезенки.

- По дороге домой Сереже стало еще хуже, - рассказывали одноклубники спортсмена. - Он еле дошел до гостиницы. Когда боль стала совсем нестерпимой, Сергей снова позвонил врачу команды. Медик сразу же приехал к игроку и отвез его в больницу.

В конце 2017 года хирурга признали виновным и назначили два года ограничения свободы. Мать Сергея потребовала от больницы пять миллионов рублей и пожизненное содержание. Судебные распри длились два года.

- В исковом заявлении женщина указала, что ее сын с 17 лет являлся профессиональным хоккеистом, был материально обеспечен, имел постоянный доход. Она проживала вместе с сыном в г. Новокузнецк, Кемеровской области, постоянно получала от него материальную помощь, которая являлась для неё основным источником средств к существованию, поскольку она уже не работала, - отмечают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Точку в деле в ходе апелляции поставил областной суд. Там приняли решение взыскать с больницы в пользу мамы погибшего хоккеиста в возмещение вреда в результате смерти кормильца единовременно 2 503 931 рубль.

А также начиная с июля 2021 года, выплачивать женщине ежемесячные платежи в сумме 59 131 рубль с последующей индексацией пропорционально росту установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума на душу населения по Кемеровской области.

Отметим, что в Высшей хоккейной лиге Сергей выступал за тольяттинскую «Ладу», ХК «Липецк» и карагандинскую «Сарыарку». Нынешний сезон спортсмен начинал в саратовском «Кристалле», а затем перешел в тагильский «Спутник».