По просьбе «Комсомолки» в океанариуме повторили тренировку со скандального видео Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшие выходные Екатеринбургский океанариум обвинили в жестоком обращении с животными. В сеть попало видео, на котором дрессировщик бьет палкой то ли по воде, то ли по дельфину.

- Бейте сколько хотите, лишь бы животные работали и деньги приносили. Руководство, очевидно, поддерживает такой «стиль» дрессуры, - подписал видео автор публикации.

Фото: скриншот с видео

Видео дошло даже до депутата Госдумы. Председатель Государственной Думы РФ, первый заместитель Председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов опубликовал пост в своем instagram.

- Всегда за «культурно-просветительской» ширмой скрывается циничная эксплуатация морских млекопитающих, жестокий бизнес и нажива греющих на этому руки дельцов. С этим конкретным случаем и учреждением мы, конечно, разберёмся. Полагаю, там целый букет нарушений вскроется. Запросы уже направлены, - написал в посте Владимир Бурматов.

Позже руководство океанариума ответило на обвинения, заявив, что информация о жестоком обращении с животными не соответствует действительности.

Сейчас в океанариуме живет семь дельфинов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В Океанариуме более 3 000 обитателей, и мы со всей ответственностью заботимся о каждом из них. Миссия нашего Океанариума в том, чтобы через любовь к животным воспитывать в людях человечность, - говорят в океанариуме. - В анонимно распространенном видео показан тренировочный процесс, который состоит из определенных элементов. Дельфин заныривает в воду, и тренер, посредством таргета (указки), шлепками по воде показывает, где дельфину нужно вынырнуть. Дельфин, используя эхолокацию, понимает, где он должен оказаться. Ввиду использованного ракурса на видео, складывается впечатление, что тренер попадает по дельфину, находящемуся перед ним, но при покадровом просмотре видно, что это не так: тренер шлепает таргетом по воде.

По просьбе «Комсомолки» в океанариуме повторили эту тренировку, чтобы мы сами могли посмотреть, как происходит этот процесс, и страдают ли от него дельфины.

Дельфины следуют за таргетом, специальным инструментом для выполнения трюков Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ДРУЖЕЛЮБНЫЕ И ИГРИВЫЕ»

В океанариум посетителей пускают только в маске и при наличии QR-кода. На первом этаже нас встречает директор Екатерина Показаньева и провожает в амфитеатр, откуда доносятся всплески воды в бассейне и крики дельфинов.

Сейчас в океанариуме обитает семь черноморских дельфинов. Двое из них еще совсем маленькие и не участвуют в тренировках. А вот с остальными нам удалось познакомиться поближе. Дельфины очень приветливые. Они совершенно не выглядят запуганными, охотно тянутся не только к тренеру, но к любому подошедшему, задорно выполняют трюки.

Тренер Дмитрий Герман рассказал о процессе тренировок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы надеваем бахилы, обрабатываем руки антисептиком и проходим прямо к бассейну, чтобы увидеть, как на самом деле происходит процесс тренировок. Тренер Дмитрий Герман полностью повторяет все то, что он делал на видео, которое разлетелось в сети, комментируя происходящее.

- Во время тренировки с дельфинами используется инструмент, который называется таргет. Это алюминиевая палка с мягким наконечником. Им мы обозначаем дельфину, что нужно делать. Например, точку, в которой животное должно выпрыгнуть из воды. Ударами по воде, которые вы видели в этом сюжете, попавшем в сеть, мы обозначали точку выхода дельфина, - рассказывает Дмитрий Герман. - Когда я увидел это видео и реакцию людей, мне было обидно, потому что я очень люблю своих животных. Мы вообще стараемся нести в массы, что надо быть добрее к животным, как и к людям.

Директор океанариума также прокомментировала скандальное видео Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также ситуацию со скандальным видео прокомментировала директор океанариума Екатерина Показаньева.

- У нас этого видео нет. Я не знаю, кто его сделал. Поэтому мы и обратились в правоохранительные органы с просьбой найти того человека, который это видео распространяет, и привлечь его у уголовной ответственности. Очень обидно за всю эту ситуацию, потому что это не совпадает с нашей миссией, и мы не разделяем такие методы. Мы своих животных очень любим, и, конечно же, в первую очередь всегда будем защищать их.

Дельфины совсем не выглядят запуганными Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ПОСМОТРИТЕ САМИ»

Екатерина признается, что больше всего в этой ситуации пострадал имидж океанариума.

- Ущерб после этого инцидента оценить сложно. Конечно, он больше репутационный. Я не привыкла никогда оправдываться, потому что не стала бы руководить объектом, в котором была не уверена. Но для того, чтобы люди сами могли убедиться, что здесь животных любят и о них заботятся, с января мы возобновляем открытые тренировки, чтобы посетители могли увидеть тренировочный процесс, и какие средства используются во время тренировки.

Специалист осмотрела проверила здоровье дельфинов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее специалисты океанариума провели внутреннюю проверку, отсмотрев видео тренировок за несколько месяцев и не нашли кадры, которые бы подтвердили жестокое обращение с животными. А сегодня директор океанариума специально пригласила начальника районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Анастасию Грицфельд, чтобы она смогла провести ветеринарную поверку.

Дельфинов кормят лакомством после каждого выполненного трюка Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На теле следы гематом отсутствуют, кожа гладкая, здоровая, глаза без повреждений, ротовая полость чистая, слизистые розовые, все дельфины клинически здоровы, - выносит при осмотре вердикт Анастасия Грицфельд. - Здесь своя очень хорошая ветеринарная служба, так что помимо моего визита, осмотр производится ежедневно. По дельфинов видно, что их здесь любят и что сотрудники следят за их здоровьем.

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