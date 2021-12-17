На площади у аэропорта Кольцово построят арт-объект в форме гигантской петли Нестерова

По задумке авторов, спиральная конструкция должна напоминать Петлю Нестерова, впервые выполненную российским летчиком в 1913 году. Фото: «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АСАДОВА»

В администрации Екатеринбурга подвели итоги конкурса, который проводился среди архитектурных бюро. Его задача - разработать концепцию площади у аэропорта Кольцово. Две недели назад проводился финал. В нем приняли участие пять работ. Одни архитекторы предлагали поставить композицию из нескольких фигур, которые, если смотреть на них под определенным углом, складывались бы в гигантское слово "УРАЛ".

Другие предложили разместить на площади огромный красный клубок ниток, на котором бы зажигались силуэты предметов и мест, связанных с Уралом, например силуэт ящерки - хозяйки медной горы. Третье архитектурное бюро предложило разместить у аэропорта огромную металлическую стружку, напоминающую о промышленности Свердловской области.

Также среди идей была сфера, окруженная дугообразными конструкциями и большая петля, напоминающая и знаменитое металлическое изделие "демидовский узел" и петлю Нестерова - сложную авиационную фигуру, которую впервые выполнил российский летчик в 1913 году.

Также конструкция отсылает к названию аэропорта - Кольцово - и к знаменитому Демидовскому узлу, пластичному изделию, выплавлявшемуся из мартеновской и бессемеровской стали на демидовских заводах в середине XIX века. Фото: «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АСАДОВА»

Однако жюри не смогли тогда определиться с победителем, так как сформировалось три фаворита - клубок, стела в форме петли и слово "Урал". Было решено провести народное голосование на сайте мэрии.

- Откликнулись более 4,5 тысяч жителей, - рассказал Алексей Храмов, начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга. - 52% проголосовали за арт-обьект "Архитектурного бюро Асадова" - петлю Нестерова. Эта композиция победила и в экспертном голосовании.

Четыре других архитектурных бюро получат "утешительный приз" - премию по 250 тысяч рублей. А вот победителя аэропорт Кольцово наградит миллионом рублей. Но это не главное - теперь на основе выигравшей в голосовании концепции будет создаваться новый облик площади перед аэропортом.

- В ближайшее время мы создадим группу из представителей администрации и архитектурного бюро, чтобы доработать проект, - сказал Андрей Клименских, директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово. - Сейчас предстоит положить ее на сухой язык проектной документации.

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