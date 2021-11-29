Металлическая стружка, светящийся клубок ниток, огромное слово «Урал»: как будет выглядеть стела у аэропорта «Кольцово»

В Екатеринбурге подходит к концу конкурс на разработку стелы у аэропорта Кольцово. До финала дошли работы пяти архитектурных бюро. Сегодня, 29 ноября, их представили жюри. До 6 декабря они выберут победителя. Рассказываем, что предложили установить перед аэропортом архитекторы.

СТЕЛА В ФОРМЕ КОЛЬЦА

Стела должна напоминать одновременно и Петлю Нестерова, которую впервые выполнил российский летчик в 1913 году, и кольцо и Демидовский узел, изделие выплавлявшееся в середине XIX века на демидовских заводах.

По задумке авторов, спиральная конструкция должна напоминать Петлю Нестерова, впервые выполненную российским летчиком в 1913 году. Фото: «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АСАДОВА»

- Конструкция монумента представляет собой жесткую пространственную ферму с четырьмя точками опоры на земле, - рассказывают представители «Архитектурного бюро Асадова». – Устройство каркаса позволяет изготавливать и собирать его из отдельных частей, а также использовать внутреннее пространство в качестве технического коридора для мониторинга и ремонта без необходимости устройства лесов.

Стоить такая конструкция будет около 160 миллионов рублей. На один только каркас стелы уйдет 60 миллионов. Еще 40 миллионов на облицовку с подсветкой. На ландшафтные работы и «холмы» с инфопанелями – по 30 миллионов.

Также конструкция отсылает к названию аэропорта - Кольцово - и к знаменитому Демидовскому узлу, пластичному изделию, выплавлявшемуся из мартеновской и бессемеровской стали на демидовских заводах в середине XIX века. Фото: «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АСАДОВА»

- Это будет сборная конструкция шириной примерно 40 метров, - рассказал главный архитектор концепции. - Мы выбрали крупный масштаб, чтобы он был заметен с разных точек. На кольце подсветкой будут выделены символичные надписи "Екатеринбург" и "Демидов". Облицовка будет под латунь.

Защита проектов проходила в здании отеля рядом с аэропортом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИГАНТСКАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУЖКА

Архитекторы из «НЕФА АРХИТЕКС» предложили отразить в стеле тему добычи руды, возведения заводов и металлургической промышленности. Их стела визуально напоминает гигантскую металлическую стружку.

Один из вариантов будущей стелы - гигантская металлическая стружка. Фото: «НЕФА АРХИТЕКС»

- Мы решили обратить свое внимание на такой маленький и казалось бы несущественный предмет, как металлическая стружка, неотъемлемую часть любой металлообработки, - рассказывают в «НЕФА АРХИТЕКС». – При внимательном рассмотрении металлическая стружка настоящее произведение искусства! Это и идеальная форма спирали и карсивая фактура поверхности и конечно знаменитый цвет «побежалости» появляющийся от перегрева металлической массы.

На заседании архитекторы отметили, что в высоту композиция будет достигать около десяти метров.

- В композиции заложено три пружины, которые пересекаются в нескольких местах и представляют единое целое, - сказал Сергей Курепин, главный инженер проекта.

Эта конструкция должна напоминать о металлургии города и региона. Фото: «НЕФА АРХИТЕКС»

СЛОВО УРАЛ

Коллектив авторов предложил установить на подъезде к аэропорту большие буквы «УРАЛ». Правда, прочитать их можно будет лишь с определенного ракурса, ведь состоят они из разрозненных объемных фрагментов, которые стоят на удалении друг от друга.

По этой концепции тех, кто приезжает в аэропорт будет встречать большая надпись «Урал». Фото: Петр Любавин, Григорий Родионов, Сергей Каменский, Владимир Селезнев

- Архитектурно-пространственная композиция станет ключом к культурному коду места, - объясняют авторы. – Возвращающийся из Екатеринбурга человек видит абстрактные объемы, которые помогут ему представить и древность Урала с отсылками к Шигирскому идолу, и части механизмов металлургических заводов, и Уральские горы, и объемы конструктивистских зданий.

Музыкант Владимир Шахрин рассматривает макет надписи «Урал». Она состоит из разрозненных фрагментов, которые складываются в слово лишь под определенным углом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авторы отметили, что композиция получится «брутальная». Ее сделают из металла, и в высоту она составит 13-14 метров.

- Читаться надпись будет со стороны главного выхода в здании аэропорта, - рассказали авторы проекта.

Надпись «Урал» будет составная. Слово собирается из разных фрагментов, лишь если смотреть на него под определенным углом. Фото: Петр Любавин, Григорий Родионов, Сергей Каменский, Владимир Селезнев

ЭНЕРГИЯ

Украсить площадь цветным шаром, окруженном дугообразными элементами предложили архитекторы из «Творческого объединения Екатеринбургского художественного фонда». Называется конструкция «Энергия». По задумке, она будет одинаково хорошо смотреться с любой стороны.

Архитектурно-пространственная композиция «Энергия». Фото: «Творческое объединение Екатеринбургский художественный фонд»

- На торцевых дугообразных элементах и плинте размещаются слова, которые складываются в два устойчивых выражения, неразрывно связанных со Свердловской областью и Екатеринбургом, - рассказывают в «Творческом объединении Екатеринбургского художественного фонда».

Цветной шар в центре конструкции будет сделан из стекловолокна и облицован металлическими пластинами, которые окрасят цветными эмалями. Диаметр у композиции - 15 метров.

Победителя жюри должно определить до 6 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КЛУБОК УРАЛА

А вот архитекторы из бюро «Мегабудка» наоборот предложили отказаться от ассоциаций с промышленностью. Их конструкция называется «Клубок Урала» и напоминает клубок ниток.

- Урал и сам – сердце России, здесь переплетаются Восток и Запад, Север и Юг, природа и промышленность… Вообще все здесь переплетается и завязывается в большой красный клубок смыслов Урала.

«Клубок Урала». Фото: «Мегабудка»

Авторы проекта отметили, что нити будут сделаны из гнутой стальной полосы красного цвета и герметичной светодиодной ленты.

- Сам клубок будет состоять из различных символов. Например, шигирский идол, медведь и даже пельмень, как символ "Уральских пельменей", - рассказала менеджер проекта Наталья Суворова. - А главным образом станет ящерица из сказов Бажова. Таким образом, клубок будет интерактивным, так как все символы будут выполнены в объеме. А вечером по очереди все символы будут подсвечиваться. Также Наталья поделилась, что каркас клубка послужит фасадом. Объем клубка - 6 метров.