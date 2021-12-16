Эвакуировали 350 человек: в микрорайоне Светлый мужчина сам себе поджег квартиру

Многие выбрались из горящего 33-этажного дома самостоятельно. Фото: группа ВК "ЖК Светлый"

Вечером в микрорайоне Светлый мужчина сам себе поджег квартиру. Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых из многоэтажки эвакуировали 350 человек.

- Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит пожар в квартире, расположенной на третьем этаже многоквартирного жилого дома, - рассказали «КП-Екатеринбург» в региональном ГУ МЧС.

Многие выбрались из горящего 33-этажного дома самостоятельно, оставшихся 120 человек эвакуировали пожарные.

Пламя распространилось на площади 10 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала. В 23:11 возгорание было потушено.

- Личность виновника «торжества» сыщики уголовного розыска уже установили. Это, по предварительным данным, 27-летний местный житель Коняев, состоящий на учете как наркозависимый и ранее судимый за причастность к грабежу, кражам и незаконному обороту наркотических веществ, - рассказал Валерий Горелых.

Мужчина задержан, его опрашивает полиция. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение.