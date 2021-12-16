Мужчина, который поджег себе квартиру в Солнечном, пытался до этого ограбить аптеку

Сотрудница аптеки предложила ему перевести 1000 рублей на мобильный телефон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина, который поджег себе квартиру в Солнечном, до этого пытался ограбить аптеку. Как сообщил «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщение об инциденте поступило в полицию в 21:20 от 26-летней женщины-фармацевта.

- По прибытии сыщики установили, что в аптеку под покровом темноты зашел мужчина, лицо которого было закрыто шарфиком. Он дождался, пока все посетители выйдут, а затем достал из рукава молоток и потребовал имевшуюся наличность из кассы, - рассказал Валерий Горелых.

Сотрудница аптеки предложила ему перевести 1000 рублей на мобильный телефон. Как сообщает пресс-секретарь регионального МВД преступник растерялся и продиктовал сначала номер своей матери, а потом свой и вышел из аптеки.

- Как выяснилось, утруждать себя длительным выбором места ограбления мужчина не стал. Он жил буквально в соседнем доме. По предварительным данным, грабитель, увидев из окна прибывших полицейских, находясь в неадекватном состоянии и в сильной степени алкогольного опьянения, поджег собственное жилище, - добавил Валерий Горелых.

Напомним, что мужчина задержан, его опрашивает полиция. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение.