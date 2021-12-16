Напомним, ограбление произошло вечером 14 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных сетях появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как грабитель с пистолетом в руках ворвался в отделение Home Credit Bank и вынес девять миллионов рублей и несколько тысяч долларов и евро. В полиции считают, что к дерзкому налету злоумышленник готовился тщательно, поэтому выбрал время, когда рабочий день заканчивался, и в помещении уже не было посетителей.

- На эксклюзивном видео, предоставленном источником, можно посмотреть, как грабитель спокойно покинул банк и ускоренным шагом пошел в сторону улицы Красноармейской, - сообщает Telegram-канал «Вечерних ведомостей».

Чтобы припугнуть сотрудниц банка, преступник выстрелил из пистолета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судя по опубликованным кадрам, в отделении было всего две сотрудницы, которые даже не пытались оказать сопротивление, при этом одну женщину злоумышленник толкнул несколько раз до того, как она открыла ему дверь, за которой предположительно находились деньги. Лицо злоумышленника рассмотреть не удалось, он полностью скрыл его за капюшоном.

Напомним, ограбление произошло вечером 14 декабря в отделении, которое находится по адресу Декабристов 16, после этого банк закрыли, штатную работу он начал только во второй половине следующего дня. Возбуждено уголовное дело по статье "Вооруженный разбой", преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.