В центре Екатеринбурга мужчина с пистолетом вынес из отделения банка 10 миллионов

Злоумышленнику удалось скрыться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Екатеринбурге мужчина, вооруженный пистолетом, ограбил банк. Чтобы припугнуть сотрудников, он выстрелил. Инцидент произошел на улице Декабристов 16/18ж, это отделение Home Credit Bank. Налетчик специально выбрал время, когда в помещении уже не было посетителей. По предварительным данным, его добычей стали 10 миллионов рублей. Сведений о погибших и раненых пока не поступало.

- Злоумышленник явно тщательно готовился к налету. Грабителю судя по внешним данным около 50 лет, ростом он 180-185 см. Его лицо было крыто синей кофтой. Одет в длинную черную куртку с капюшоном. Забрав добычу, он спешно ретировался, - рассказал "КП-Екатеринбург" руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

С собой налетчик унес 10 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам полковника Горелых, сыщики уголовного розыска опрашивают очевидцев, детально анализируют съемки с камер видеонаблюдения, устанавливают свидетелей. Также идет проверка по базе всех, кто ранее освободился из мест лишения свободы.

Уголовное дело будет возбуждено в кратчайшие сроки, с большой долей вероятности это может быть статья 162 УК РФ «Вооруженный разбой». По ней налетчику грозит до 10 лет лишения свободы.

Известно, что тревожный сигнал в дежурную часть ОП № 7 поступил в 19:05 от сотрудников ЧОП «Варяг», которое по договору обслуживает это финансовое учреждение.

На место происшествия экстренно прибыли и работают сыщики районного отдела полиции, городского УМВД и ГУ МВД области. Следственно-оперативную группу возглавил лично глава городского гарнизона Игорь Озеров.

Валерий Горелых обратился к жителям микрорайона, владеющих информацией о личности нападавшего, с просьбой, в том числе конфиденциально, проинформировать полицию по круглосуточному «телефону доверия» главка 8(343)358-71-61.

Расследование продолжается.