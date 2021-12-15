Ограбление произошло 14 декабря в отделении Home Credit Bank Фото: Никита Щукин

По факту вооруженного нападения на банк полиция возбудила уголовное дело. Стали известны подробности дерзкого вооруженного налета.

Как сообщил «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, следственным подразделением отдела полиции №7 УМВД по Екатеринбургу, на чьей территории произошло ограбление, возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ (Вооруженный разбой). Максимальное наказание по этой статье может доходить до 8-15 лет лишения свободы.

- По уточненным данным, сумма ущерба, причиненного финансовому учреждению составляет около девяти миллионов рублей, а также порядка пяти тысяч долларов и порядка двух тысяч евро, в общей сумме порядка 10 миллионов рублей. На место происшествия выезжали криминалисты и полицейский кинолог Анастасия Никитина со своей овчаркой Женевой. Благодаря кинологу и ее собаке полицейские смогли установить, в каком направлении скрылся злоумышленник, - рассказал Горелых «КП-Екатеринбург».

Пулевые отверстия Фото: Никита Щукин

По его словам, сведения о том, что в результате стрельбы никто из сотрудников банка не получил ранения, подтвердились. Однако злоумышленник мог кого-то ранить, так как от выстрелов в дверях остались отверстия. За поврежденной дверью в момент выстрелов были люди. Грабитель угрожал расправой своим жертвам предметом, похожим на пистолет-ракетницу.

Охотник за чужими деньгами пришел в ярость, когда одна из сотрудниц прямо перед ним захлопнула дверь в служебное помещение, где хранились деньги. Он под угрозой убийства заставил открыть дверь в служебное помещение другую сотрудницу банка. Только тогда ему удалось заполучить желанные средства, - отметил Горелых, - Сыщики изъяли ряд вещдоков и сейчас работают над раскрытием данного преступления. Составляется субъективный портрет нападавшего, отрабатываются на причастность к разбойному нападению те, кто кто склонен к такого рода преступлениям.

По факту вооруженного нападения на банк полиция возбудила уголовное дело Фото: Никита Щукин

Ограбление банка произошло вчера, 14 декабря. Грабитель ворвался в отделение Home Credit Bank на улице Декабристов 16/18ж. Он специально выбрал время, когда в помещении уже не было посетителей. Злоумышленнику около 50 лет. Его рост составляет 180-185 сантиметров. Его лицо было скрыто синей кофтой. Информация о нападении на банк поступил 19:05 от сотрудников ЧОП «Варяг», которое по договору обслуживает это финансовое учреждение.

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