«Видеть улыбки детей - бесценно»: В Екатеринбурге стриптиз-клуб устраивает вечеринку «толстушек», чтобы помочь детским домам

Собранные средства от продажи билетов сотрудники клуба потратят на подарки для воспитанников детских домов. Фото: предоставлено стриптиз-клубом «Титос».

В Екатеринбурге стриптиз-клубы – это не только шоу для взрослых, но и благотворительность. «Комсомолка» уже рассказывала про клуб «Черный лед», к дверям которого регулярно подбрасывают бездомных животных. То котят в коробках оставят, то собачку принесут. Дошло до того, что один из постоянных клиентов заведения даже подарил стриптиз-клубу дом для того, чтобы они смогли организовать там приют для четвероногих.

А на этот раз речь пойдет про стриптиз-клуб «Титос». Они устраивают «Шоу толстушек». Собранные средства от продажи билетов сотрудники клуба потратят на подарки для воспитанников детских домов.

- В эти выходные, 18 декабря пройдет вечеринка толстушек - это креативно, необычно и интересно. Победительница шоу, которая выиграет конкурс и больше всего понравится зрителям, получит «Айфон». А весь доход от шоу мы потратим на детские приюты, а также на бездомных животных. Часть подарков для детей мы уже купили. Это сладкое, одежда, игрушки, - рассказала «КП-Екатеринбург» управляющая стрип-клубом Ирина.

У клуба есть надежды, что такие благотворительные вечера, как «Шоу толстушек» будут устраиваться на регулярной основе. Фото: предоставлено стриптиз-клубом «Титос».

Объехать детские дома и приюты для животных сотрудницы планируют в понедельник, 20 декабря. Кстати, благотворительностью стриптиз-клуб занимается уже на протяжении пяти лет. Но о своих добрых делах они предпочитают не рассказывать.

- Несколько раз в месяц-два ездим по детским домам и помогаем вещами, игрушками. На это мы тратим 10% от всей выручки, которую имеет наш клуб. Сами танцовщицы также поддерживают эту идею и жертвуют деньги, - продолжает Ирина. – Просто те эмоции, когда ты видишь улыбки детей… они ни с чем не сравнятся. Детки плачут, смеются, рассматривают подарки – в этот момент они счастливы. Мне безумно тяжело видеть этих ребят, в эти моменты хочется забрать их всех и отдать последнее.

Кстати, благотворительностью стриптиз-клуб занимается уже на протяжении пяти лет. Фото: предоставлено стриптиз-клубом «Титос».

Кроме того, Ирина добавила, что большинство сотрудников стриптиз-клуба уже переболели коронавирусом. Многие перенесли заболевание в достаточно тяжелой форме.

- После болезни задумываешься, что есть очень много людей, которым хочется помогать больше и больше. А в преддверии Нового года хочется подарить нуждающимся настоящее волшебство, - рассказывает Ирина.

У клуба есть надежды, что такие благотворительные вечера, как «Шоу толстушек» будут устраиваться на регулярной основе. Сейчас сотрудники придумывают концепцию вечеринок и обсуждают ее с коллегами. И, несмотря на то, что народ все еще мыслит стереотипно и считает стриптиз-клубы очагами бескультурья и вульгарности, сотрудницы стараются делать добрые дела и не выносить это напоказ.

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