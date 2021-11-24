«Мы в шоке»: В Екатеринбурге стриптиз-клубу, которому подкидывают бездомных животных, постоянный клиент подарил дом для собак

В прошлую среду, 17 ноября постоянный посетитель элитного стриптиз-клуба «Черный лед» подарил сотрудницам свой частный дом. Такой шикарный подарок он сделал потому, что в клуб уже полгода подкидывают бездомных котят, которым сотрудницы ищут хозяев. Имя и личность благотворителя не раскрывают, однако, в клубе он завсегдатай. Щедрый подарок он решил сделать после своей болезни. Мужчина выписал арт-директору генеральную доверенность с правом продажи.

ДОМ ПОДАРИЛ ДЛЯ СОБАК

- Он ходит к нам давно, уже лет одиннадцать. Просто позвонил, приехал и рассказал, что у него есть лишний участок. Он говорит, что наши животные уже не вмещаются и поэтому решил подарить свой дом, - рассказывает арт-директор стриптиз-клуба Алена. - Я была в полнейшем шоке, когда из его рук получила документы на собственность и потеряла дар речи. Наш гость сказал, что у него что-то произошло в голове, после того, как он переболел ковидом. Он лежал в больнице с 65% поражением легких. И теперь, он оценил ситуацию и считает, что должен делать добро.

Прежний владелец не ездил в этот дом два года. На решение о подарке повлияло и то, что у мужчины есть много участков, а этот стал ему не нужен. Рыночная стоимость имущества – 2 709 000 рублей. Площадь самого дома – 74,5 квадратных метров, а его земельного участка - 4,6 тысяч квадратных метров.

- Домик находится в другой области, в 220 километрах от Екатеринбурга. Подарил наш постоянный посетитель его именно собакам. Там будет жить 15 собак. Они уже старенькие и их явно никто не заберет. Позаботится о них работник, а мы раз в неделю будем приезжать. Фонд благотворительный регистрировать не будем, - добавила Алена.

БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ СТАЛО БОЛЬШЕ

Кстати, на новое пристанище для животных стриптиз-клуб планирует тратить деньги, заработанные на выездных мероприятиях ретритного йога-центра. Просить деньги на питомцев у благотворителей сотрудницы не планируют.

- С апреля по октябрь построим йога-центр в новом доме. Уже даже дизайн-проект готовится. Мы привозим тренеров, да и опыт в проведении выездных мероприятий есть. С одного такого трехдневного мероприятия у нас остается 500 000 рублей. Все вырученные средства будем тратить на собак, а лишние деньги – переведем другим приютам. Десять собак прокормим, что бы ни случилось сами, не привлекая каких-либо людей, - продолжает Алена.

На этом сюрпризы для девушки не закончились. Тем же вечером семейная пара забрала у Алены глухую кошечку по кличке Мася. Кроме того, она рассказала, что в пандемию люди стали чаще жертвовать деньги на добрые дела. Нередко ей приносят в стриптиз-клуб посетительницы корм для животных. Бывает, что на ее карточку люди сами переводят деньги на питомцев.

- Не успела отойти от шока, как вечером ко мне приехала семейная пара. Сказали, что забирают мою Масю. Она залезла на руки к хозяйке, ее завернули в шарф и увезли, даже без переноски. Не могла ее пристроить два месяца, - делится арт-директор. - Совсем недавно мне на карту деньги прислали с пометкой «на кошечку». Я пошла, купила корм, записала видео, что потратила на питомца, а не на себя. Еще как-то раз посетитель перевел почти миллион на домики кошечкам.