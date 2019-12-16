В стриптиз-клубе Екатеринбурга поймали лже-подполковника

СЕГОДНЯ 17:05 2019-12-16T17:09:56+03:00

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В стриптиз-клубе задержали екатеринбуржца, представляющегося подполковником. Мужчина вымогал деньги у администратора «Огнедышащего осла». Девушка обратилась к полицейским, когда «офицер» стал требовать с нее 100 тысяч рублей за прекращение в отношении нее полицейской проверки.

- Сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области при содействии коллег из Россгвардии задержан житель Екатеринбурга, 1977 года рождения. Он подозревается в том, что, представляясь начальником ОБЭП или ОБОП в звании подполковника, совершал мошеннические действия. Сыщики взяли «офицера» в разработку и при передаче очередной суммы в ночном заведении по улице Бажова. При личном досмотре полицейские изъяли у него меченые купюры и просроченное удостоверение дружинника ГИБДД, которое он предъявлял девушке при общении под видом подлинного документа МВД, - рассказал глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Девушка уже платила деньги липовому подполковнику - 30 тысяч рублей за место в детском саду ребенку вне очереди и еще 160 тысяч рублей за помощь в получении квартиры с большой скидкой. Мужчина взял деньги, но своих обещаний не выполнил.

Задержанный мужчина работал охранником и к органам внутренних дел никогда не имел никакого отношения. Он уже не один раз был судим за грабеж, мошенничество, хулиганство, вымогательство и за преступление против половой неприкосновенности. В этом году суд приговорил его к 2 годам условно за кражу. За мошенничество лже-полицейский может оказаться за решеткой на четыре года. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Если задержанный мужчина, выдающий себя за подполковника, вам известен и совершал какие-либо противоправные действия против вас, сыщики просят позвонить по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8(343)358-71-61.

ИСТОЧНИК KP.RU