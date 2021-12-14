Продюсер Ильи Милохина Маша Погребняк неоднократно боролась за его здоровье. Фото: instagram Ильи Милохина

В программе «Секрет на миллион» на НТВ Виктор Дробыш высказался про братьев Илью и Даню Милохиных. Российский продюсер заявил, что хотел дать шанс Илье стать музыкантом, пригласив в свой продюсерский центр, но выгнал Tik-Tok-блогера из-за наркотиков.

На слова Дробыша ответила Мария Погребняк, жена экс-футболиста сборной России и «Урала» Павла Погребняка. Дело в том, что светская львица продюсирует TikTok-house, в котором состоит Илья Милохин. Погребняк призналась «КП»-Екатеринбург, что неоднократно прощала Милохина и боролась за его здоровье.

По словам Маши Погребняк, популярный тиктокер не справился с деньгами и славой, которые резко обрушились на него. Фото: instagram Ильи Милохина

«СБЕГАЛ ИЗ КЛИНИКИ»

Мария познакомилась с Ильей больше года назад, тогда и пригласила его в «PopStar» House.

- Он приехал из Анапы. И буквально через полтора месяца я узнала, что он употребляет наркотики. Я знала, как он выглядит в трезвом состоянии, поэтому сразу поняла, что с ним что-то не так…

Но тогда продюсер TikTok-house не стала выгонять Милохина из проекта. Она решила помочь молодому человеку и вылечить его.

- Я обратилась к лучшим наркологам. Его достаточно быстро подняли на ноги, потому что он употреблял всего лишь месяц, у него не было сильной зависимости. Тогда он распрощался с этой дурной привычкой на долгое время.

Илья, как и его брат Даня Милохин, вырос в детском доме. В январе 2021 года он пришел на программу «Пусть говорят», где впервые встретился со своими родителями. Фото: instagram Маши Погребняк

А дальше Илью ожидала стремительно растущая карьера. Тиктокер стал набирать популярность, записал свой первый трек. Тогда его заметил и пригласил в группу «NGM» Виктор Дробыш. Илья вместе с другими музыкантами записал несколько треков, снял клип и начал выступать на концертах.

- Ничего не предвещало беды, но, к сожалению, из-за плотного графика Илья тогда уже не жил в хаусе, он перебрался в Москву, - рассказывает Мария Погребняк. - Там он познакомился с не очень хорошей компанией, которая неоднократно призывала его вернуться к прежнему образу жизни. Он поддался, точно не знаю, сколько это было раз. Но однажды он употребил запрещенные препараты перед мероприятием и сорвал концерт группы «NGM».

21 апреля 2021 года Мария выгнала Илью из «PopStar» House, но позже простила и вновь протянула руку помощи. Фото: instagram Маши Погребняк

Это было в апреле 2021 года. В тот день Маша Погребняк на эмоциях от обиды написала пост в своем Instagram, в котором заявила, что выгнала Илью Милохина из TikTok-house .

- Я сама присутствовала при этом и прекрасно понимаю Виктора Дробыша, который сказал, что Илье не место в группе. Виктор Яковлевич - потрясающий человек, большой профессионал, - говорит Мария Погребняк. - И я думаю, что он абсолютно правильно поступил, выгнав Илью, потому что тем самым он показал ему, как можно моментально потерять все, что у тебя есть из-за этой дряни. Мы тогда все приняли позицию Дробыша, не стали умолять его оставить Илью, потому что, как и я, так и другие ребята хауса, мы против наркотиков.

Но после этого все же вновь решила дать молодому человеку шанс.

- Я вновь положила Илью в клинику, но он из нее сбежал. Но после этого прошла буквально неделя, и Илья взялся за голову, - рассказывает светская львица. – Потому что с одной стороны я, как близкий взрослый ему человек, продолжала настаивать на лечении, а с другой стороны Илью очень поддерживали его девушка, Кристина и ее мама. Кристина на тот момент жила во Владивостоке. Он уехал к ней и уже там прошел полный курс лечения. Ему ставили капельницы, и, по-моему, с ним работали психологи. И через полтора месяца к нам вернулся абсолютно нормальный парень.

Илья Милохин прошел реабилитацию и вернулся в «PopStar» House. Фото: instagram Ильи Милохина

«ЗАВИДОВАЛ БРАТУ»

Маша Погребняк уверена, что Илья просто не справился с популярностью.

- Мне очень обидно, когда об Илье в СМИ пишут, что он наркоман. Это совершенно не так. Илья рискнул и открыто признался, что употреблял, что из-за славы и денег ему снесло крышу. Он просто попал в дурную компанию, которая им воспользовалась, потому что пока он не вылетел из группы, постоянно платил за этих ребят в ресторане, все тусовки были за его счет. Возможно, еще у него была депрессия, потому что он хотел доказать своему брату, что он не хуже его. Но оказалось, что для Ильи шоу-бизнес – это не его сфера, ему там тяжело. Илье всегда нравилось выступать на сцене, но на светских тусовках ему было некомфортно. Возможно, ему сразу нужно было уйти в спорт и реализовать себя в нем, потому что еще в детском доме он мечтал о карьере спортсмена.

В июле «PopStar» получил премию – самый сильный TikTok-House. Фото: instagram Маши Погребняк

По словам Марии, сейчас известный блогер ведет здоровый образ жизни, правильно питается, занимается боксом. Кроме того, он проводит время в студии, уделяя время творчеству.

- Илья пробовал наркотики несколько раз, но в итоге, пусть и не сразу, нашел в себе силы покончить с этим. Он одумался и честно рассказал о своем опыте. Мне кажется, несправедливо до сих пор обвинять его в этом, - считает Мария Погребняк. – Я уверена, что сейчас очень важно открыто рассказывать о проблемах с наркотиками среди молодежи, потому что сейчас это сплошь и рядом, и это очень страшно. Такие вещи родителям нужно замечать сразу, лечить своих детей, работать с психологами.

Высказывания Виктора Дробыша прокомментировал и сам Илья Милохин. 12 декабря он выставил в своем Instagram сторис, в которых отреагировал на слова Виктора Дробыша.

- Все знают мое прошлое с наркотиками. Сейчас это активно снова обсуждают, а я бы хотел просто выговориться в моем новом посте по поводу этого всего, - заявил подписчикам блогер.

12 декабря Илья Милохин выложил пост, в котором высказался о своей зависимости и словах Виктора Дробыша. Фото: instagram Ильи Милохина

Также Илья опубликовал клип группы «NGM», в составе которой он выступал при поддержке продюсерского центра Дробыша.

- Жизненный опыт любого человека не может быть без ошибок. Я выбрал подниматься вверх, не боясь оступаться. Любая хорошая или плохая ситуация – мой опыт и мне с ним одерживать победы. Спасибо Виктору Дробышу и группе «NGM» за то, что дали возможность сделать первые шаги в карьере исполнителя, - подписал пост блогер.

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